A cause des résidences secondaires, les factures d'eau de tous les Français vont exploser

Après une première hausse des prix de l'eau cette année, les factures des ménages vont encore grimper.

Pour se nourrir comme pour se laver, l'eau est un service essentiel, utilisé au quotidien par tous les ménages. Mais ne l'oublions pas, cette ressource a néanmoins un coût. Et tous les foyers s'acquittent d'une facture d'eau : certains directement et d'autres via les charges de location ou de copropriété.

Or, le prix de l'eau a grimpé en France en 2024. Selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), le prix moyen du mètre cube d'eau a bondi d'environ 5% début 2024, atteignant presque 4,80 euros. Pour une consommation moyenne de 90 mètres cube par habitation, cela se traduit par une augmentation de la facture annuelle de 20,51 euros par rapport à 2023. Malheureusement, cette hausse peut en cacher une autre.

Car la nouvelle augmentation des tarifs est en partie liée à la baisse de la consommation d'eau des ménages. En effet, grâce à l'adoption de gestes économes, la consommation nationale a diminué de 3 à 4% l'an dernier par rapport aux années précédentes. Cependant, il faut savoir qu'en France, ce sont les communes qui gèrent et financent le réseau de distribution et de traitement des eaux. En clair, moins les foyers consomment d'eau et moins les communes gagnent d'argent pour entretenir les réseaux d'alimentation.

Le problème du manque de recette est donc particulièrement aigu dans les communes où il y a une forte proportion de résidences secondaires. En effet, ces logements consomment peu d'eau à l'année et rapportent donc peu aux communes. À l'inverse, elles nécessitent des infrastructures plus importantes et plus coûteuses, notamment à cause des piscines et des systèmes d'arrosage pour les jardins.

Pour compenser cette perte de revenus, de plus en plus de collectivités augmentent le prix de l'eau au mètre cube pendant une certaine période de l'année, afin de faire contribuer davantage les résidences secondaires. C'est le cas de Toulouse, qui a introduit une tarification saisonnière sur l'eau. Du 1er juin au 30 octobre 2024, les résidents de la ville rose et de sa périphérie vont voir leur facture d'eau augmenter de 42%, atteignant 4,40 euros par mètre cube.

Malheureusement, Toulouse n'est pas un cas isolé. Dans certaines communes de l'Eure, l'augmentation est encore plus marquée. Les responsables du syndicat mixte d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN) ont annoncé une hausse de 60% du prix du mètre cube. Ces nouveaux tarifs impacteront directement le budget de l'ensemble des habitants d'une commune, même les foyers qui n'ont pas de résidence secondaire.