Des supermarchés vont rembourser leurs clients - il faut avoir ce geste à la caisse

Disparu dans les années 1990, un geste va revenir en force dans des centaines de magasins en France. Il fera beaucoup économiser.

C'est un geste du quotidien qui s'était perdu. Dans les années 1960, la consigne était une pratique courante en France : une petite somme supplémentaire était versée par le consommateur pour l'emballage en verre, généralement contenant du lait, de la bière ou du vin. Cette somme était restituée au retour de la bouteille vide en magasin. Mais ce système n'a pas résisté à l'arrivée massive des emballages en plastique à usage unique dans les années 90, bien plus néfastes pour l'environnement en raison de la quantité de déchets générés.

Face à l'urgence climatique, certains acteurs tentent de réhabiliter ce mode de consommation vertueux. Des entreprises comme Le Fourgon ou La Tournée proposent à leurs clients de reprendre leurs contenants en verre ou en métal pour être réutilisés.

Ces initiatives restent à ce jour marginales : la plupart des emballages finissent encore à la poubelle après un seul usage. C'est pourquoi, l'éco-organisme Citeo vient d'annoncer une grande nouvelle. Elle sonne comme une petite révolution.

La consigne du verre va être expérimentée dans les prochains mois dans plus de mille hypermarchés, supermarchés et magasins bio des Pays de la Loire, de Bretagne, de Normandie et des Hauts-de-France. Une première étape vers une possible généralisation à l'échelle nationale. On ne connaît pas encore les magasins qui vont participer à l'initiative mais, contacté par la rédaction, Citeo nous explique que ce sera un évènement d'ampleur. Le groupe Carrefour, Système U et Les Mousquetaires sont actionnaires de l'éco-organisme et pourraient donc participer.

Concrètement, les clients de ces enseignes se verront appliquer en caisse une consigne en échange des pots et bouteilles en verre, qui leur sera rendue lorsqu'ils rapporteront l'emballage vide en magasin. Le montant de la consigne devrait se situer "probablement aux alentours de vingt ou trente centimes, selon les tailles et les formats", précise Célia Rennesson, directrice de l'association Réseau Vrac et Réemploi, à franceinfo. Ainsi, en rapportant un bac de 24 bières consignées, un client pourrait récupérer entre 4,80 et 7,20 euros. Pour toucher cette somme, il pourrait être demandé de présenter à la caisse le ticket de caisse ainsi que les consignes vides.

D'après les informations de Franceinfo, dans un premier temps "les premiers emballages disponibles seront les bouteilles d'un litre à goulot large, contenant des jus de fruits et des soupes". Ensuite viendront les bouteilles ambrées de 75 cl, les bocaux de conserves, compotes et fromages blancs et finalement les bouteilles ambrées de 33 cl.

Si l'expérimentation est concluante, Citeo envisage d'étendre le dispositif. Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé d'ici fin 2024 pour "inciter d'autres producteurs, d'autres marques qui ont notamment des produits vendus dans cette région, à rejoindre le projet" détaille l'organisme. L'objectif fixé par la loi anti-gaspillage de 2020 est ambitieux : réemployer 10% des emballages d'ici à 2027. Un défi que Citeo entend bien relever.