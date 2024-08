40 millions de contribuables doivent vite se rendre sur le site des impôts pour éviter une mauvaise surprise

Tous les contribuables Français vont connaitre un important changement au 1er septembre prochain. Pour éviter la mauvaise surprise ils devront agir vite.

Alors que 40 millions de contribuables pensent en avoir fini avec les impôts cette année, un important changement les attends encore. Après avoir rempli leur déclaration de revenus, en y mentionnant ce qu'ils ont gagné en 2023, certains ont reçu un virement de la part du fisc, quand d'autres doivent encore s'acquitter d'un solde d'impôt supplémentaire.

Qu'ils soient dans l'une ou l'autre catégorie, tous seront impactés par le changement qui arrive. D'ici quelques jours l'administration fiscale va leur envoyer un courrier ou un mail d'une importance cruciale. S'ils n'y font pas attention, certains ménages pourraient perdre gros.

En effet, au 1er septembre, leur taux de prélèvement à la source va automatiquement changer, sans qu'on leur demande leur avis. Pour rappel, le prélèvement à la source est le mécanisme qui permet au fisc de prélever chaque mois une partie de l'impôt sur le revenu directement sur les salaires ou les pensions de retraite des contribuables. Ce nouveau taux, établi par l'administration fiscale sur la base de la dernière déclaration de revenus, est transmis aux employeurs ou aux caisses de retraite, qui l'appliquent ensuite sur les versements envoyés aux ménages.

Si les revenus de 2023, déclarés en 2024, ont été plus élevés que ceux de 2022, le taux de prélèvement à la source va donc automatiquement grimper en septembre. Pour les contribuables dont la situation financière s'est dégradée en 2024, par exemple en raison d'un départ à la retraite ou d'une perte d'emploi, ce nouveau taux risque d'être trop élevé. En effet, il aura été calculé sur la base des revenus de 2023, année où leur situation était plus favorable.

Sans intervention de leur part, ces contribuables seront alors trop prélevés à la source entre septembre 2024 et août 2025. Ils devront attendre l'été 2025 pour être remboursés des prélèvements excédentaires. Pour éviter ce désagrément, il est possible d'agir de manière proactive en demandant au fisc de moduler le taux à la baisse.

Cette démarche s'effectue en ligne, dans l'espace personnel du site impot.gouv.fr, dans la rubrique "Prélèvement à la source". Il suffit de faire une estimation des revenus et des charges à venir pour l'année 2025. Si cette estimation aboutit à une diminution des prélèvements à la source de plus de 5%, le fisc acceptera la demande et réduira le taux.

Il est conseillé d'agir rapidement car un délai d'un à trois mois est nécessaire pour que le nouveau taux soit communiqué aux organismes qui versent les revenus (employeur, caisse de retraite, France Travail). Plus la demande est faite tôt, plus vite le taux baissera et plus vite la situation financière s'améliorera.

Attention cependant, la baisse de taux obtenue cette année prendra fin automatiquement le 31 décembre 2024. Il faudra alors renouveler la demande de baisse de taux avant le 6 décembre 2024 pour bénéficier du taux réduit dès janvier.