Cette option cachée sur son téléphone démasque les arnaqueurs - ils vont être surpris

Les arnaques par téléphone, un fléau "en plein boom", qu'il est possible de freiner grâce à un petit paramètre à activer sur son téléphone.

"Bonjour, c'est votre coursier", "Bonjour, je suis un agent du service anti-fraude de votre banque" : tous les jours un Français sur quatre reçoit ce genre d'appels téléphoniques frauduleux, d'après une enquête de l'Ifop. Des arnaques "en plein boom", précise le ministère de l'Intérieur. Les criminels utilisent des techniques bien rodées pour se faire passer pour des agents d'organismes officiels.

On parle ici d'arnaque au faux conseiller où l'objectif est "d'inciter à rappeler un numéro surtaxé ou tenter de récupérer des données personnelles et/ou confidentielles", détaille une cellule spécialisée du ministère de l'Intérieur dans une fiche pratique.

Depuis la rentrée, de plus en plus d'internautes témoignent des appels frauduleux qu'ils ont récemment reçus. Pour éviter d'en être victime, il existe une technique méconnue et pourtant très efficace. En effet, la plupart des constructeurs de téléphones Android intègrent des filtres antispams directement dans le téléphone, c'est notamment le cas de Samsung.

Depuis 2021, le géant coréen est en partenariat avec Hiya, société américaine spécialisée dans la cybersécurité. L'entreprise basée à Seattle a développé un logiciel appelé "Smart Call" qui s'intègre directement dans les téléphones de Samsung. Les numéros suspectés d'être liés à des escroqueries sont tout de suite bloqués avant même de s'afficher. En revanche, cette option n'est pas disponible sur tous les téléphones Samsung. Seuls les Galaxy munis de la version 2.5 de "One UI" sont concernés. En clair : la plupart des téléphones vendus depuis 2018.

Pour lancer "Smart Call", rien de plus simple. Il suffit d'aller dans les paramètres du téléphone, de taper "ID appel entrant et protection spam" et d'activer l'option. Deux choix s'offrent aux utilisateurs : soit bloquer "tous les appels indésirables" ou seulement "les appels d'escrocs à risque élevé".

Dans les deux cas, l'option permet d'éviter au maximum les appels d'arnaqueurs. Si toutefois, le logiciel "Smart Call" a un doute, il laissera le téléphone sonner mais au moment de décrocher, l'écran deviendra rouge et un message d'alerte s'affichera avec les mentions : "Fraude potentielle" ou "Susceptible d'être un spam".

Pour ceux qui n'ont pas de Samsung Galaxy, de nombreux autres constructeurs mettent en place des technologies pour bloquer de potentiels escrocs. C'est le cas de Xiaomi qui propose une option similaire à celle de Samsung. Là encore, il suffit de l'activer dans les paramètres en cherchant "Identification de l'appel et du spam".

Enfin, Google a lancé une nouvelle option pour ses téléphones Pixel appelée "Screen Call". Elle permet notamment d'afficher un petit bouton "Screen Call" au moment de décrocher. En cliquant dessus, un assistant vocal de Google répond à la place de l'utilisateur et demande à l'appelant la raison de l'appel. La discussion est transcrite en direct sur le téléphone, et l'utilisateur peut choisir, entre autres, de répondre, de raccrocher ou de bloquer la personne au bout du fil.