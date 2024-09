Cette entreprise laisse ses salariés décider quand venir travailler - elle recrute cette année

Un cabinet de conseil qui a intégré le "smart working" recrute en France et à l'étranger. Il a été élu "best workplace France 2024".

La société Great Workplace to Work récompense chaque année les meilleures entreprises où travailler. En 2024, elle hisse en haut de son classement "Best Workplace France" pour les entreprises de plus de 2 500 salariés, un cabinet de conseil français présent à l'international. Il a déjà œuvré pour Accor, L'Oréal, Vinci, BNP Paribas ou encore Eurostar.

Pour établir son classement, Great Workplace to Work mène une enquête approfondie auprès des entreprises qui déposent leur candidature, notamment à l'aide d'un questionnaire soumis à tous les employés. Il aborde des thèmes comme le respect, la convivialité ou encore l'équité dans les relations entre collaborateurs et managers. Mais l'interview de Fanny Rouet, la directrice des ressources humaines du cabinet de conseil, nous a permis de mieux comprendre ce qui concrètement avait aidé son entreprise à décrocher la première place du classement.

Elle évoque en premier les multiples possibilités d'évolution favorisées par un esprit entrepreneurial. En croissance constante depuis les années 90, le cabinet de conseil offre selon Fanny Rouet "plein de perspectives en permanence". La présence d'un career manager pour 10 employés renforce certainement ce sentiment. Ce manager de proximité est en mesure d'apporter des conseils personnalisés aux personnes dont il a la charge. Cependant, d'autres avantages impactant fortement la vie personnelle des salariés ou leurs valeurs sont à prendre en compte...

La flexibilité au travail est sans aucun doute le point fort du cabinet de conseil. L'entreprise n'impose pas de jour de présence obligatoire à ses salariés. Seuls les 6 premiers mois suivant l'embauche font exception autrement, la direction fait confiance à la responsabilité de chacun pour se déplacer quand c'est nécessaire, par exemple, lors de réunions. Le "smart working", un concept qui prône une certaine liberté organisationnelle a été instauré à la sortie de la crise du COVID-19 permettant ainsi une meilleure conciliation entre travail et vie privée.

Par ailleurs, l'équité qui est une valeur fondamentale de la "best workplace to work", contribue à l'inclusion de chaque employé. Soucieuse de défendre la parité, l'égalité salariale et la cause LGBT+, l'entreprise forme ses managers en ce sens. Les employés ont également accès à une plateforme interne leur permettant de signaler tout problème de façon anonyme. La volonté d'équité se reflète aussi dans l'aménagement des bureaux, où la hiérarchie est peu visible grâce notamment au flex office.

Concernant la rémunération, la DRH nous dévoile une politique salariale conforme à ses valeurs d'équité. Pour les mères, un travail au 4/5e et un salaire maintenu dans son intégralité durant les deux semaines suivant le retour au travail permettent une reprise progressive. Le second parent n'est pas oublié, il est encouragé à prendre la totalité de son congé de naissance grâce au maintien intégral de son salaire durant cette période d'absence.

En France, 70 offres en CDD et en CDI essentiellement basés sur Paris sont en ligne. Elles s'adressent principalement à des consultants ou à des personnes issues des ressources humaines, de la comptabilité ou encore du marketing. Des stages et des contrats en alternance sont également proposés. Pour y accéder, il faut consulter la page "nous rejoindre" du site officiel de Wavestone, le fameux cabinet de conseil élu Best Workplace France 2024 !