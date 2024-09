De plus en plus de salariés se font voler leur argent facilement - la gendarmerie diffuse une alerte

Le salaire devait tomber. Et pourtant ces salariés n'ont toujours rien reçu. Dans leur dos, un escroc s'en est emparé.

A chaque fin ou début de mois, près de 30 millions de Français attendent de pied ferme une seule et même chose : leur salaire. Or, depuis quelques mois, certains Français ne perçoivent plus leur salaire, voyant désespérément leur compte en banque rester vide. Et cela non pas parce qu'ils sont malades, en grève ou que leur employeur les traite mal. Non, ils travaillent bel et bien et leur entreprise n'a rien à se reprocher.

Ne comprenant pas la situation, ils contactent leur banquier. Ce dernier leur assure que l'établissement n'a reçu aucun virement de salaire. Il ne s'agit donc pas d'un problème informatique ou d'un bug de l'application bancaire.

Cherchant alors une erreur du côté de l'employeur, les salariés reçoivent une réponse étonnante. Comme dit plus haut, leur patron leur confirme que le versement du salaire a bien été effectué. Mais il leur confie également une information pour le moins surprenante, qui pourrait bien fournir un début d'explication.

En effet, l'employeur leur affirme que le virement a été effectué sur leur nouveau compte bancaire. Or, les salariés n'ont jamais changé de compte en banque. Leur salaire leur a tout simplement été volé !

Cette arnaque sévit depuis plusieurs semaines dans le sud de la France. Elle a été signalée par la gendarmerie du Gard dans un message publié sur Facebook. Depuis, la gendarmerie du Rhône a également tiré la sonnette d'alarme. Selon les autorités cette escroquerie devient de plus en plus courante.

Le mode opératoire des voleurs est relativement simple. Les malfaiteurs usurpent l'identité d'un salarié et contactent son employeur en prétextant un changement de coordonnées bancaires (RIB, IBAN...). Puisque toutes les informations sont exactes, bien souvent l'employeur ne se méfie pas et effectue la modification. L'entreprise risque alors virer le salaire de la victime sur un compte bancaire contrôlé par l'escroc, souvent situé à l'étranger.

Les salariés pris pour cible sont ceux qui sont souvent en télétravail. En effet, la distance entre l'employeur et le salarié favorise ce type de fraude. Les escrocs n'ont qu'à se montrer convaincants auprès d'un employeur peu vigilant pour parvenir à détourner le salaire de leur victime.

Pour se prémunir de cette escroquerie, les forces de l'ordre recommandent aux employeurs et aux salariés d'exiger que toute démarche de changement de coordonnées bancaires soit effectuée en présentiel. Procéder par email augmente considérablement le risque de se faire piéger.

Cette nouvelle arnaque s'inscrit dans un contexte plus large d'augmentation des escroqueries impliquant des usurpations d'identité. Selon les chiffres du service statistique en charge de la sécurité intérieure (SSMSI), 411 700 personnes ont été victimes d'escroqueries et de fraudes aux moyens de paiement l'an passé, soit près de deux fois plus qu'en 2016.