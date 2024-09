Cette caissière donne son meilleur conseil pour ne pas se faire avoir dans les supermarchés

Les courses réservent parfois de mauvaises surprises au niveau du prix en caisse. Le conseil tout simple de cette caissière permet néanmoins d'apporter une solution concrète.

Les rayons des supermarchés regorgent souvent de bonnes affaires alléchantes, mais qui posent parfois problème au moment du paiement et ce, pour plusieurs raisons... Sur le réseau social X (anciennement Twitter), une ancienne caissière présentée sous le pseudo angeldust met en garde les consommateurs contre les problèmes rencontrés et donne ses meilleurs conseils.

Selon elle, les clients sont souvent confrontés à des problèmes avec les promotions qui ne s'appliquent pas en caisse. Il arrive fréquemment qu'ils se présentent en caisse avec une offre dont la validité est dépassée. L'ancienne caissière souligne donc l'importance de bien vérifier la date limite de l'offre avant de mettre le produit dans son panier.

Elle alerte également sur les offres du type "2 ou 3 achetés = 1 gratuit" . Il n'est pas rare que les personnes se trompent dans les produits sélectionnés avec ce genre de promotions. Un changement de couleur ou de parfum sur une référence peut parfois empêcher l'offre promotionnelle de s'appliquer. Là encore il faut bien lire les conditions d'application de l'offre et dans certains cas, se limiter à l'achat de produits strictement identiques.

Néanmoins, le défaut d'affichage est un autre problème très fréquent. Le consommateur voit une promotion affichée en rayon, sur l'étiquette de prix ou sur une affiche, mais on lui refuse la réduction en caisse sous prétexte que l'offre n'existe pas ou que le produit choisi n'y est pas éligible. Une situation frustrante car une fois que l'on n'est plus dans le rayon, il est difficile de contester un affichage trompeur.

Pour éviter ce désagrément, l'ancienne caissière conseille de systématiquement prendre en photo les promotions dont on veut profiter au moment de prendre un produit en rayon. Avoir la preuve sur son téléphone permet d'apaiser la situation en caisse et d'éviter les refus non fondés sur l'application d'un prix plus avantageux. Cela évite aussi de faire attendre les autres clients pendant que la caissière part vérifier un prix et de s'attirer leurs foudres.

Au sujet des erreurs d'affichage de prix, le site signal.conso.gouv.fr rappelle qu'en cas de différence entre le prix affiché en rayon et celui enregistré en caisse, le consommateur est en droit d'exiger de payer le prix le plus bas, sauf en cas d'erreur trop évidente, comme le prévoit l'article L.211-1 du Code de la consommation. Si le commerçant refuse d'appliquer la loi, il est crucial de signaler ces pratiques sur le site SignalConso.fr afin que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) puisse être informée et mener des contrôles si nécessaire. Un signalement peut non seulement aider le consommateur lésé, mais aussi protéger d'autres clients de pratiques commerciales déloyales.