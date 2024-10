Ces 4 banques vident discrètement les comptes des clients qui n'utilisent pas assez leur carte bancaire

Certaines banques appliquent des pénalités discrètes sur les comptes, une pratique légale mais souvent ignorée des clients.

Dans le monde bancaire, la vigilance est de mise, tant les frais se sont multipliés au fil du temps. Imaginez-vous, tranquillement installé chez vous, pensant que votre compte bancaire est à l'abri de toute surprise. Et pourtant, alors que vous n'y touchez pas, une petite somme s'évapore : moins cinq euros, moins trois euros, et ça chaque mois. Ces prélèvements discrets sont des frais bien particuliers pratiqués par certaines banques.

Bien que parfaitement légaux, ces frais peuvent passer inaperçus aux yeux des clients. Ils sont pourtant mentionnés dans les contrats. C'est une condition que le client doit respecter, au risque de voir son compte ponctionné régulièrement.

Mais en quoi consiste exactement cette condition ? Il s'agit ni plus ni moins d'une obligation d'activité, ou plus précisément, d'une interdiction d'inactivité.

Des banques considèrent généralement qu'un client est inactif s'il n'effectue aucune opération avec sa carte pendant une période d'un mois ou plus. On parle aussi de frais de non-utilisation de carte. Ils varient généralement entre trois et cinq euros par mois selon les établissements. Cette pratique est particulièrement répandue pour les cartes bancaires dites "gratuites". Ces offres, à première vue alléchantes, cachent souvent des conditions d'utilisation strictes. C'est le prix à payer pour bénéficier d'une carte sans frais apparents.

Plusieurs banques en ligne ont adopté cette politique de frais d'inactivité. Par exemple, Hello Bank facture trois euros par mois si aucune opération par carte n'est effectuée dans le mois calendaire pour les titulaires des offres Hello One ou Hello One Duo. D'autres établissements comme Fortuneo, BoursoBank et BforBank appliquent des pratiques similaires.

Il est important de noter que les conditions peuvent légèrement varier d'une banque à l'autre. Certaines exigent plusieurs paiements par mois, tandis que d'autres considèrent un retrait au distributeur comme une transaction valide. Il est donc crucial de bien se renseigner sur les conditions tarifaires spécifiques à sa banque.

Heureusement, ces frais ne sont pas appliqués de manière arbitraire. La loi encadre cette pratique, obligeant les banques à informer leurs clients des frais à venir. De plus, le montant de ces frais ne peut dépasser certains plafonds, protégeant ainsi les consommateurs d'abus potentiels.

Dans certains cas, il est même possible d'obtenir un remboursement de ces frais. BoursoBank, par exemple, offre cette possibilité à ses clients qui en font la demande. Cette politique de remboursement témoigne d'une certaine flexibilité de la part de certains établissements, conscients que ces frais peuvent parfois surprendre leurs clients.

Alors, que faire pour éviter ces frais inattendus ? La solution est simple : utiliser régulièrement sa carte bancaire. Un petit achat par mois suffit généralement à éviter ces pénalités. Il est également recommandé de vérifier régulièrement ses relevés bancaires pour repérer toute anomalie ou frais inhabituel.