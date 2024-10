"Nous avons reçu une nouvelle TV gratuitement" - Ce site propose uniquement des objets gratuits

Un site français propose une alternative gratuite aux achats en ligne. Du mobilier aux jouets, cette plateforme permet d'obtenir ou de donner des objets sans frais.

A l'approche des fêtes de fin d'année ou lorsque vient le moment de renouveler le mobilier de votre salon, il est tentant de scruter les sites de ventes en ligne à la recherche de bonnes affaires. Cependant, saviez-vous qu'il existe une alternative permettant de réaliser des économies tout en permettant d'éviter que des objets fonctionnels partent à la poubelle ?

Depuis plusieurs années, un site français s'est donné pour mission de mettre en relation des donneurs et des preneurs. Cette plateforme offre une large gamme d'objets, allant du mobilier aux jouets, en passant par les vêtements et les appareils électroniques. L'objectif est simple : donner une seconde vie aux objets dont on ne se sert plus, tout en permettant à d'autres d'en profiter gratuitement.

L'un des aspects les plus attrayants de ce concept est l'absence totale de frais pour les utilisateurs. Que vous soyez donneur ou preneur, aucune commission n'est prélevée. La seule contrainte réside dans la nécessité de s'accorder avec le donneur sur les modalités de l'échange. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un don de main en main.

Pour bénéficier de ce service, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site et de parcourir les annonces à la recherche de l'objet convoité. Une fois celui-ci repéré, le preneur peut contacter le donneur via la plateforme pour organiser la remise de l'objet. Cependant, il est important de respecter certaines règles de bonne conduite, comme le stipule la charte du preneur disponible sur le site.

Parmi ces règles, on trouve notamment l'engagement à lire attentivement les annonces, à ne solliciter que les dons qui vous intéressent réellement et à être certain de pouvoir récupérer l'objet. Bien que ce système de don soit basé sur la confiance et la bienveillance, quelques précautions restent nécessaires. Il est recommandé de lire attentivement les descriptions des objets, car certains peuvent présenter des défauts ou être en mauvais état.

De plus, le site conseille aux donneurs comme aux preneurs de vérifier que l'objet ne fait pas l'objet d'un rappel, comme c'est parfois le cas pour certains jouets ou appareils électroniques. Pour ce faire, il est possible de consulter la liste des produits rappelés sur le site de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).

Alors, quel est le nom de ce site ? Il s'agit de donnons.org. Mais d'autres plateformes proposent des services similaires, telles que Geev ou même Leboncoin dans sa section "Dons". Toutefois, il convient de bien se renseigner sur chaque site, car certains peuvent facturer certaines prestations. C'est le cas de Geev, qui rend l'accès payant pour certains objets.