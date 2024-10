10 millions de Français vont payer plus cher l'électricité dès le 1er novembre, malgré les promesses du gouvernement

22 millions de consommateurs ne vont pas voir leur facture d'électricité augmenter. Mais pour 10 autres millions la hausse sera visible d'ici quelques jours.

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement martèle sa promesse : les factures d'électricité des ménages vont baisser dès février 2025. Effectivement, hors crise majeure, à cette date les prix de l'électricité sur le marché devraient diminuer. La réduction des tarifs sera telle que l'exécutif s'autorise à augmenter, au même moment, diverses taxes sur l'électricité. De cette façon les consommateurs ne sentiront pas la hausse de ces prélèvements sur leurs factures. Ils ne constateront qu'une baisse, plus que bienvenue.

Mais tous les consommateurs seront-ils concernés ? Et bien non pas tous ! Si, en effet, 22 millions de ménages ne verront pas de hausse sur leurs factures, il en reste 10 millions qui vont payer plus cher leur électricité, et ce, dès le 1er novembre prochain. En cause, le Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE) va connaître une augmentation de 4,81% à la même date. Cette taxe représente les frais que les fournisseurs d'électricité doivent verser aux gestionnaires du réseau, principalement Enedis. Le coût du TURPE est ensuite répercuté sur les factures des consommateurs.

Comme expliqué plus haut, 22 millions de ménages ne verront cette taxe se répercuter sur leurs factures qu'à partir de février 2025, soit en même temps que la baisse des prix de l'électricité. Mais pour 10 millions de foyers, le TURPE va affecter leurs factures d'ici quelques jours seulement. Toutes ces personnes ont souscrit à un type de contrat bien spécifique auprès de leur fournisseur d'énergie.

Concrètement, les consommateurs possédant un contrat de fourniture d'électricité à "prix fixe", verront leur facture augmenter dès le 1er novembre. Environ 10 millions de ménages se trouvent dans ce cas de figure. Qu'ils soient chez EDF, Engie, Total Energies ou chez d'autres fournisseurs d'énergies dits "alternatifs", la hausse du TURPE viendra relever le montant de leur prochaine facture d'électricité. En effet, sur ce type de contrat seul le prix de l'électricité est fixe, mais pas celui des taxes ou de l'abonnement.

A l'inverse, les contrats au tarif réglementé de vente d'EDF, ou les offres des autres fournisseurs indexées sur ce tarif, donnent la possibilité de ne pas répercuter la hausse des taxes immédiatement. Pour les ménages ayant souscrit à des contrats de fourniture d'électricité au tarif règlementé, la hausse du TURPE ne s'appliquera donc qu'à partir du 1er février.

Afin d'évaluer l'impact de la hausse du TURPE, les ménages concernés doivent regarder attentivement une petit ligne inscrite sur leur facture de novembre. En dessous de la mention "Total électricité TTC" ils pourront lire "dont ... euros HT reversés à votre distributeur au titre de l'acheminement de l'électricité". Ainsi, ils constateront qu'entre la facture d'octobre et celle de novembre, le montant indiqué à grimpé de 4,81%.

Néanmoins, la hausse du TURPE aura un impact léger sur les factures : seulement 1 euro par mois, soit 12 euros à l'année. Alors qu'un ménage français consomme en moyenne 4,1 mégawattheures d'électricité par an, la facture annuelle dont il doit s'acquitter s'élève à 1174 euros. Avec l'augmentation du TURPE, cette dernière sera de 1186 euros en 2025.