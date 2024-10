"200 euros d'économie par mois" - cette application gratuite trouve le supermarché le moins cher autour de chez soi

Une nouvelle application promet de faire gagner beaucoup d'argent sur les courses. Elle compare les prix des enseignes à proximité et trouve celle la moins chère.

Une jeune équipe française vient de lancer une application mobile d'un nouveau genre : en quelques clics, elle permet de trouver l'enseigne la moins chère autour de chez soi pour faire ses courses. Le concept est on ne peut plus simple, puisqu'il suffit de créer son panier de courses. Le Journal du Net a tenté l'expérience avec un panier d'une dizaine de produits : fruits, légumes, viandes et produits laitiers et secs.

L'application compare ensuite les prix avec les distributeurs agréés et disponibles dans les environs. Pour le panier de la rédaction, l'application nous indique 39,86 euros chez Auchan, 43,75 euros chez Carrefour, et 41,89 euros chez Monoprix.

Une fois le comparatif effectué, il faut cliquer sur l'enseigne de votre choix pour finaliser la commande. L'application va plus loin en indiquant à chaque achat le montant des économies réalisées. Selon Nicolas Mak, cofondateur de l'application, "une famille qui privilégie les paniers les moins chers peut économiser jusqu'à 200 euros par mois".

Attention, l'application ne compare que les enseignes qui offrent un service de commande en ligne (drive ou livraison). Actuellement, sept distributeurs sont agréés, notamment Carrefour, Auchan, Monoprix, et Naturalia mais la liste doit s'allonger : "Des enseignes comme Leclerc, Intermarché, Franprix ou Biocoop seront disponibles prochainement (d'ici à la fin de l'année)", précise Nicolas Mak au Journal du Net.

Pour l'instant, pour bénéficier des prix indiqués sur l'application, il faut acheter ses produits en ligne. Cependant, l'équipe derrière cette innovation cherche à nouer des partenariats avec des grandes enseignes, ce qui permettrait de connaître le prix des produits pour chaque supermarché. Nicolas Mak envisage alors de créer une carte interactive pour afficher les magasins les moins chers autour de chez soi.

Cette évolution ouvrirait de nouvelles possibilités pour les consommateurs. Ils pourraient utiliser l'application pour comparer les prix et se rendre physiquement dans le magasin le moins cher. Toutefois, Nicolas Mak prévient que "les prix pourront légèrement varier" entre l'offre en ligne et le magasin physique.

L'application ne se contente pas de comparer les prix. Elle intègre également chaque jour des centaines de promotions, permettant aux utilisateurs de profiter facilement des meilleures offres. Ces promotions sont triées par catégories, avec les plus importantes mises en avant.

Au-delà de l'aspect économique, Nicolas Mak a également des ambitions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et de nutrition, mais ces fonctionnalités seront dévoilées en 2025.

Pour l'instant, cette application nommée Circl n'est disponible qu'en région parisienne (Paris et la petite couronne) mais l'équipe ne va pas s'arrêter là : "L'idée est de rendre l'application accessible aux habitants des grandes métropoles d'ici à début 2025. Et ensuite à tous les Français au second trimestre 2025", annonce Nicolas Mak.