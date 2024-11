Colis perdus de La Poste : voici comment racheter à prix cassé des Dyson, PS5, casques Sony…

La Poste organise sur une journée seulement sa grande vente annuelle de colis perdus ou non réclamés. Une occasion en or de dénicher des pépites high-tech et objets collectors à prix cassés.

Des AirPods à -70%, un PC gaming à moitié prix ou encore la dernière PS5 en super promo... Non, ce ne sont pas encore les soldes mais la traditionnelle vente aux enchères des colis perdus de La Poste. Une véritable chasse au trésor qui attire chaque année des milliers de participants.

Les colis perdus ou non réclamés représentent chaque année plusieurs centaines de paquets au sein de La Poste. Selon une procédure bien établie, ces envois mystérieux sont conservés précieusement pendant une durée légale d'un an et un jour avant d'être proposés à la vente aux enchères publiques. Cette année, le grand déballage aura lieu le vendredi 6 décembre à 11h précises à Nantes, au 24 rue du Marché Commun. Bonne nouvelle pour les chasseurs de bonnes affaires : il sera également possible d'enchérir en ligne via la plateforme interencheres.com, permettant ainsi à tous de participer depuis son canapé.

Parmi les 230 lots proposés cette année, on trouve de véritables pépites technologiques comme un PC portable Asus ROG Strix Scar 18 estimé à 1200€, des drones DJI Mini 3 Pro à partir de 140€, ou encore plusieurs aspirateurs Dyson V15 Detect dont la mise à prix débute à 200€. Les amateurs de son ne sont pas en reste avec des enceintes Marshall, des casques Sony haut de gamme ou encore la très recherchée Sonos Five. Un catalogue éclectique qui fait également la part belle aux objets de collection, avec notamment des figurines Richard Orlinski, des Lego éditions limitées comme le majestueux set "Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe", ou encore des éditions collector de jeux vidéo et de blu-ray.

Mais attention, cette chasse aux trésors comporte aussi ses risques. Comme le précise clairement le règlement de la vente : "Nous ne pouvons pas garantir l'état de fonctionnement, les lots ne sont pas testés et pas détaillés". Une mise en garde importante à prendre en compte dans ses enchères. Les modalités pratiques ont également été simplifiées cette année : les frais Interenchères sont à 0% et les frais de vente sont fixés à 15% TTC. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur la plateforme en ligne et de présenter une pièce d'identité. Le règlement peut se faire par carte bancaire via un lien de paiement sécurisé envoyé par email.

Un point intéressant cette année : tous les bénéfices de la vente seront reversés à l'AFEH (Association des Familles d'Enfants Handicapés de la Poste et d'Orange), donnant ainsi une dimension solidaire à l'événement. Alors que la période des fêtes approche à grands pas, cette vente aux enchères représente une opportunité unique de dénicher des cadeaux de Noël originaux à prix réduits. A condition bien sûr que le précieux colis arrive à bon port cette fois-ci... Un brin d'ironie qui n'échappe pas aux organisateurs, bien conscients du paradoxe de ces objets qui entament leur second voyage postal.