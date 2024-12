A Noël, voici les bagages à éviter pour ne pas payer 150 euros d'amende dans le train

La SNCF peut désormais infliger des amendes allant de 50 à 150 euros pour tout bagage non conforme. Voici les règles qu'il faut maintenant respecter.

Il y a quelques semaines, les règles de la SNCF ont changé. Jusqu'à présent, la politique de l'entreprise ferroviaire se voulait relativement souple concernant les bagages, laissant aux voyageurs une certaine liberté dans l'organisation de leur voyage.

En début d'année et surtout en septembre où la mesure est devenue effective, la SNCF a tranché. Dorénavant, les règles concernant les bagages dans les trains SNCF Inoui et Intercités sont beaucoup plus sévères. "Ces règles mises à jour sont simplement plus claires et précises et permettront ainsi d'éviter des abus ou des questionnements de la part de nos clients", justifie la SNCF au journal Ouest-France.

C'est à l'approche des fêtes de fin d'année, que ce nouveau règlement va devenir plus contraignant. Fini le temps où l'on pouvait embarquer avec une montagne de valises et de paquets.

La nouvelle politique est claire et précise : chaque voyageur est désormais limité à deux bagages étiquetés aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm, plus un bagage à main ne dépassant pas 40 x 30 x 15 cm. Les bagages volumineux entrent aussi dans ces critères. Ainsi poussettes, trottinettes, instruments de musique, skis ou encore vélos sont comptés comme des bagages.

Dans ses conditions générales de vente, la SNCF précise la marche à suivre pour ces bagages volumineux. Les vélos non pliants sont par exemple strictement interdits à bord, sauf s'ils sont démontés et rangés dans une housse de 120 x 90 cm. Pour les amateurs de sports d'hiver, une paire de skis est autorisée par voyageur, à condition d'être placée dans une housse. Les trottinettes et poussettes, quant à elles, doivent être obligatoirement pliées avant l'embarquement.

Et gare aux contrevenants : depuis septembre, la SNCF n'hésite plus à sanctionner les excès. Les amendes peuvent atteindre 50 euros par bagage non conforme, voire 150 euros "en cas d'entrave à la circulation dans les couloirs". Une facture salée qui pourrait gâcher les festivités des voyageurs trop chargés en cadeaux.

Autre nouveauté qui risque de bousculer les habitudes : les voyageurs disposent désormais d'un délai maximum de quinze minutes après le départ du train pour occuper leur place assise. Passé ce délai, leur siège pourra être réattribué à un autre voyageur. Une mesure particulièrement sensible en cette période où les trains sont bondés.

La SNCF se veut rassurante. Au Journal du Net, l'entreprise assure qu'il n'y a "aucune nouveauté, aucun changement des règles, aucune nouvelle consigne donnée aux chefs de bord". L'inscription de cette pratique dans les conditions générales de vente serait uniquement à titre informatif. La SNCF précise que si un voyageur perd sa place alors qu'il est bien à bord, une solution sera trouvée.