Les retraités adorent cette marque de voiture, mais c'est la plus volée de France

Avec plus de 12 000 vols en 2023, la marque de voiture préférée des seniors est la plus visée par les voleurs.

Les chiffres sont alarmants : en 2023, le vol de véhicules a connu une recrudescence inquiétante en France. Selon un rapport de l'Argos, un organisme dédié à la lutte contre ce fléau, pas moins de 70 649 automobiles ont été dérobées cette année-là, ce qui représente une hausse vertigineuse de 11,1% par rapport à 2022. Franck Le Vallois, ancien directeur général de France Assureurs, soulignait alors dans les colonnes du Parisien que cette tendance marquait une rupture nette avec la diminution constante observée durant les quinze dernières années.

Dans ce palmarès peu reluisant, un constructeur se démarque tout particulièrement : Renault. Parmi les dix modèles les plus prisés des voleurs en 2023, cinq arborent fièrement le losange de la marque française. Au total, ce sont 12 692 véhicules Renault qui ont été subtilisés au cours de l'année écoulée. La Clio IV trône en tête de ce classement avec 2 378 unités dérobées, talonnée par la Mégane IV. La Clio III, le Master III et la Mégane III figurent également dans cette liste dont Renault se serait bien passé. Il faut dire que la marque est très appréciée des conducteurs plus âgés, comme le relève Assurland, un comparateur en ligne spécialisé dans les assurances automobiles.

Cette surreprésentation des Renault dans les statistiques des vols s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, c'est une simple question de disponibilité : les modèles les plus dérobés sont aussi ceux qui se vendent le mieux sur le marché hexagonal. Prenons l'exemple de la Clio IV : des centaines de milliers d'exemplaires sillonnent les routes de France. Mécaniquement, les opportunités de vol sont donc plus nombreuses pour ce modèle.

Mais les Renault ne sont pas seulement victimes de vols complets. Elles sont également la cible privilégiée d'un autre phénomène : le vol de pièces détachées. Les malfrats s'attaquent spécifiquement à certains composants très recherchés sur le marché de la seconde main.

Les jantes en aluminium, dont la valeur peut varier de 250 à 1 000 euros pièce, sont particulièrement prisées. D'autres éléments comme les sièges arrière, les phares ou les boîtiers de contrôle moteur sont aussi subtilisés pour alimenter un juteux marché parallèle.

Rien qu'à Toulouse, les gendarmes ont recensé près de 200 vols de roues en 2023, visant principalement les Clio, rapporte France 3. Pour les propriétaires, les réparations peuvent rapidement faire grimper la facture, avec un coût moyen avoisinant les 5 000 euros. Un jeune Lyonnais raconte avoir été victime à deux reprises du vol de sa banquette arrière en l'espace de trois mois, alors même qu'il garait son véhicule dans un parking sécurisé.

D'après Benoît Leclair, qui dirige l'Argos, cette situation s'explique par la montée en puissance de réseaux de voleurs de plus en plus professionnalisés et tournés vers le trafic international. Les véhicules dérobés sont soit convoyés vers l'étranger en transitant par des ports maritimes, soit démontés pour alimenter le très lucratif marché des pièces détachées.