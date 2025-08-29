Vous faites partie des retraités les plus pauvres si votre pension est en dessous de ce montant

Sur 17 millions de retraités, chacun touche une pension de retraite différente. Un montant permet néanmoins de savoir si on est dans le haut ou le bas du panier.

Chaque mois en France, les caisses de retraite versent une pension à 17 millions de personnes. Le nombre de retraités est d'ailleurs en constante augmentation depuis plusieurs années dans le pays. C'est ce qu'affirme une étude menée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), un service rattaché au ministère de la Santé. Rien qu'en 2024, plus de 865 470 anciens travailleurs et travailleuses ont stoppé leur activité pour partir à la retraite.

Sur les 17 millions de retraités en France, l'immense majorité relève du régime général, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). Les chiffres sont éloquents : 15,4 millions d'hommes et de femmes reçoivent une pension de ce régime, soit trois fois plus qu'il y a 40 ans, où l'on recensait seulement 5 millions de retraités. Cette évolution spectaculaire illustre le vieillissement progressif de la population française et l'allongement de l'espérance de vie, une tendance qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

Au-delà de ces données démographiques, c'est le montant des pensions qui retient particulièrement l'attention, notamment dans un contexte récent, marqué par une forte inflation. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs pris des mesures pour tenter de préserver le pouvoir d'achat des retraités. Ainsi, les pensions de retraite ont connu plusieurs revalorisations successives : 4% en 2022, 5,3% en 2024, puis 2,2% en 2025. Mais alors quel est aujourd'hui le montant moyen d'une pension de retraite ?

D'après la DREES, le montant moyen d'une pension de retraite s'élève à 1 626 euros par mois. Une fois déduits les prélèvements sociaux ou les impôts, les retraités perçoivent en moyenne 1 512 euros nets mensuels. Ce montant global comprend la retraite de base à laquelle s'ajoute la retraite complémentaire. Pour 14 millions de retraités issus du secteur privé, cette dernière est versée par l'Agirc-Arrco et s'élève en moyenne à 514 euros nets mensuels, représentant environ un tiers de la pension totale.

Ces moyennes masquent toutefois d'importantes disparités importantes. Un quart des retraités touche moins de 800 euros nets par mois, tandis que 15% perçoivent plus de 2 500 euros nets. Les différences entre hommes et femmes restent particulièrement marquées : les femmes reçoivent en moyenne une pension brute de 1 268 euros mensuels, contre 2 050 euros pour les hommes. Cette différence s'explique notamment par des carrières féminines, souvent incomplètes ou interrompues à cause des grossesses.

Les écarts sont également significatifs entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Les agents de la fonction publique bénéficient en moyenne de pensions supérieures de 15% à celles du secteur privé, avec des variations notables selon les catégories. Un fonctionnaire de catégorie A perçoit ainsi une pension moyenne de 2 850 euros bruts mensuels, quand un cadre du privé touche 2 450 euros. Cette différence s'explique en partie par le mode de calcul des pensions : les six derniers mois de traitement pour les fonctionnaires, contre les 25 meilleures années pour le privé.