""J'ai économisé 2 000 euros chez le notaire en lui interdisant de remplir ce document""

Tous les héritiers peuvent remplir un document eux-mêmes. Ainsi, ils évitent de payer trop de frais de notaire.

La perte d'un être cher est toujours synonyme de deuil et parfois de chagrin. Cependant, un décès rime aussi souvent avec héritage, surtout si le défunt est un parent ou un grand-parent. Un moment qui oblige les héritiers à se plonger dans une procédure de succession. Or, qui dit succession dit nécessairement notaire.

En effet, ce professionnel du droit maîtrise parfaitement les arcanes des successions et peut accompagner les héritiers dans leurs démarches : transmission des biens immobiliers, partage des sommes détenues sur les comptes bancaires, etc. Cependant, ses services ont un coût non négligeable. Les frais de notaire, calculés selon un barème réglementé, comprennent différents émoluments proportionnels à la valeur des biens transmis. En clair, plus le patrimoine est important, plus la facture s'alourdit.

Et l'intervention d'un notaire est pour partie obligatoire. La loi impose son recours pour certaines formalités essentielles. L'établissement de l'acte de notoriété, qui identifie les différents héritiers et partage l'héritage, ne peut être réalisé que par un notaire. De même, le transfert de propriété et l'inscription des nouveaux propriétaires au fichier immobilier de l'administration fiscale nécessitent obligatoirement l'intervention d'un professionnel. En revanche, d'autres démarches peuvent être accomplies directement par les héritiers. Ainsi, ces derniers peuvent réduire la note et évitent de payer une prestation supplémentaire à leur notaire.

Parmi ces démarches figure la déclaration de succession destinée au fisc. Si de nombreux héritiers confient cette tâche au notaire par habitude ou par crainte de sa complexité, il est tout à fait possible de la remplir soi-même. Il suffit de signifier à son notaire qu'il n'a pas à la faire. Cette initiative peut permettre de réaliser plusieurs milliers d'euros d'économies, car les honoraires du notaire pour cette prestation sont calculés en fonction de la valeur du patrimoine transmis. Pour les successions importantes (biens immobiliers et liquidités), le montant peut rapidement atteindre 2 000 euros, voire davantage.

Pour mener à bien cette démarche, les héritiers disposent de plusieurs outils. La notice fiscale 2705-SD fournit toutes les informations nécessaires pour compléter correctement le document. Il s'agit principalement de lister l'ensemble des biens du défunt (immobilier, comptes bancaires, assurances-vie, etc.) et ses dettes éventuelles. Les services fiscaux mettent également à disposition des simulateurs en ligne permettant de calculer précisément la part de l'héritage qui revient à chacun des héritiers.