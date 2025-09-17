Les virements des pensions de retraite d'octobre arrivent, voici les nouvelles dates

17 millions de retraités vont bientôt recevoir leur pension de retraites. Les dates des versements changent en octobre.

Les pensions de retraite ne sont pas versées à la même date pour tous les retraités. Chaque caisse de retraite dispose de son propre calendrier. C'est selon cet échéancier que les virements arrivent sur les comptes en banque des 17 millions de retraités français. Un moment important pour nos aînés, puisque la pension de retraite constitue, pour la plupart d'entre eux, leur seule et unique source de revenus.

En plus des disparités entre les différents organismes gérant le versement des pensions de retraite, les dates sont amenées à changer selon les aléas du calendrier civil. En effet, les pensions de retraite ne sont jamais versées durant les week-ends ou les jours fériés, tout simplement parce que les employés des caisses de retraite ne travaillent pas ces jours-là. Cette règle entraîne parfois des décalages par rapport aux dates habituelles de versement.

Lorsque le virement d'une pension de retraite est programmé un samedi, l'opération est automatiquement avancée au vendredi précédent. Dans ce cas de figure, les retraités ont la bonne surprise de recevoir leur pension avec un jour d'avance. À l'inverse, si la date de versement coïncide avec un dimanche, le virement est reporté au lundi suivant, provoquant un retard d'une journée. Pour le mois d'octobre 2025, les différentes caisses de retraite ont communiqué les dates exactes de versement des pensions.

Les premiers à recevoir leur pension seront les bénéficiaires de l'Agirc-Arrco. Ce régime de retraite complémentaire couvre environ 14 millions d'anciens salariés du secteur privé. Cette caisse de retraite procède traditionnellement aux virements des pensions en tout début de mois. Le versement d'octobre s'effectuera donc le mercredi 1er octobre 2025, respectant ainsi le planning habituel. A la même date, les retraités dépendant de la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (Carsat) vont également toucher leur pension.

Le troisième grand versement du mois concerne le régime général de l'Assurance retraite, également appelé Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV). Cet organisme gère les pensions de base de plus de 17 millions de retraités français. En temps normal, la CNAV envoie les pensions de retraite le 9 de chaque mois. Pour octobre 2025, le versement interviendra donc le jeudi 9 octobre.

Les retraités de la fonction publique suivent un rythme complètement différent de leurs homologues du secteur privé. Contrairement aux autres régimes qui versent en début de mois, les organismes publics procèdent aux virements en fin de mois. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), recevront leur pension le mercredi 29 octobre 2025. Les retraités de l'Etat, quant à eux, devront attendre un jour de plus. Leur pension arrivera le jeudi 30 octobre 2025.

Les dates mentionnées plus haut correspondent au moment où les caisses de retraite émettent les virements bancaires. Le délai entre l'envoi de la pension et son apparition sur le compte du bénéficiaire peut varier d'une banque à l'autre. Certaines traitent l'opération le jour même quand d'autres mettent un ou deux jours supplémentaires.