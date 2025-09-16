"Je suis militaire, voici combien je gagne pour partir en mission à l'étranger"

Un système complexe de primes et d'exonérations qui peut doubler, voire tripler leurs revenus habituels, lorsque les soldats sont à l'étranger.

L'armée de Terre française compte actuellement 110 000 militaires, dont environ 3 300 sont déployés en opérations extérieures (OPEX) et missions opérationnelles. Ces soldats sont présents dans de nombreuses régions du monde, notamment au Tchad (opération Partenariat), au Liban (opération Daman), en Irak (opération Chammal), mais aussi en Europe avec les missions Aigle (Roumanie), Lynx (Estonie) et Gerfaut (Pologne). S'ajoutent également 5 700 militaires prépositionnés dans des forces de présence et de souveraineté, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Djibouti ou aux Émirats arabes unis.

Pour tous ces soldats, la rémunération d'un militaire en France se compose de plusieurs éléments. En 2023, selon l'Observatoire économique de la défense, la solde brute moyenne d'un militaire s'élevait à 3 426 € par mois. Cette somme comprend le traitement brut (ou solde indiciaire) qui représente en moyenne 2 101 €, des compléments de solde (indemnité de résidence et supplément familial) pour environ 54 €, et diverses primes et indemnités qui s'élèvent en moyenne à 1 271 €. Après déduction des cotisations (592 € en moyenne), la solde nette moyenne des militaires atteignait 2 834 € mensuels.

Lorsqu'un militaire part en OPEX, sa rémunération connaît une augmentation significative grâce à l'Indemnité de Sujétions pour Service à l'Étranger (ISSE). Pour un militaire du rang, dont la solde brute moyenne était de 2 679 € en 2023, cette indemnité est calculée en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,5 à sa solde brute, soit environ 4 018 € supplémentaires. L'avantage majeur de cette indemnité est qu'elle est entièrement exonérée d'impôt sur le revenu, un atout considérable pour le pouvoir d'achat du militaire. Cette exonération concerne également les autres indemnités perçues pendant les OPEX, comme les suppléments liés aux missions à l'étranger.

Le montant des primes varie sensiblement selon le grade. En 2023, les officiers percevaient en moyenne 2 559 € mensuels de primes et indemnités, soit près de trois fois plus que les militaires du rang (864 €). Les sous-officiers se situent entre les deux avec 1 230 € de primes mensuelles en moyenne. Ces écarts reflètent les différences de responsabilités et de contraintes liées aux différents grades.

De plus, le montant des primes varie également en fonction de la zone géographique de déploiement, les zones considérées comme plus dangereuses ou instables donnant lieu à des indemnités plus élevées.

Cependant, ces missions à l'étranger comportent aussi des risques significatifs que les militaires doivent prendre en compte. Pour se protéger financièrement, de nombreux soldats souscrivent à des assurances spécifiques auprès d'organismes comme la Mutuelle Épargne Retraite ou Uneo, qui proposent des couvertures adaptées aux contraintes particulières des OPEX.

Ces assurances peuvent couvrir les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, offrant ainsi une sécurité supplémentaire tant pour le militaire que pour sa famille pendant ces périodes d'engagement intense loin du territoire national.