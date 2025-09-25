Une nouvelle condition permet aux retraités de ne pas payer leur taxe foncière

En dessous d'un certain plafond de revenus, les retraités peuvent être exonérés de taxe foncière.

La France compte 17,2 millions de retraités d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Parmi eux, une grande majorité est propriétaires. Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), près de 73% des retraités possèdent au moins un bien immobilier, c'est-à-dire 12,6 millions de personnes.

Et être propriétaire implique de nombreuses dépenses obligatoires. Ainsi, sans parler de travaux ou de crédit immobilier, les détenteurs d'un bien doivent notamment s'acquitter tous les ans des impôts locaux, au premier rang desquels on trouve l'onéreuse taxe foncière. Cette dernière ne cesse de s'alourdir d'année en année : après une hausse de 7,1% en 2023 (en moyenne en France), puis de 3,9% en 2024, cet impôt local a connu une nouvelle augmentation de 1,7% en 2025. Alors qu'un propriétaire payait en moyenne 1 034 euros de taxe foncière en 2023, il s'acquitte désormais d'une facture à plus de 1 092 euros.

Or, pour les 12,6 millions de retraités propriétaires, il est possible de réduire la note et parfois même jusqu'à 0 ! En respectant certaines conditions, les retraités peuvent en effet prétendre à une réduction de leur taxe foncière. D'autres peuvent en être totalement exonérés. De plus, en 2025, une nouvelle condition a été mise en place pour permettre à bon nombre de retraités d'échapper à la taxe foncière.

Premièrement, les propriétaires âgés de 65 à 75 ans peuvent obtenir une réduction de 100 euros sur leur taxe foncière si leur bien immobilier constitue leur résidence principale. Dans le cas d'un couple marié ou pacsé, un seul des deux conjoints doit avoir l'âge requis. Afin de profiter de cet avantage, les retraités éligibles doivent également avoir des revenus inférieurs à certains plafonds.

Et ces seuils de revenus ont exceptionnellement été revalorisés en 2025. Ils fixent désormais le plafond du revenu fiscal de référence (RFR) à 12 704 euros pour la première part fiscale, avec un supplément de 3 393 euros par demi-part supplémentaire. Concrètement, un couple de retraités ne doit pas dépasser 19 490 euros de RFR pour bénéficier du dégrèvement de 100 euros.

Pour les personnes de plus de 75 ans, l'avantage est plus conséquent puisqu'elles peuvent être totalement dispensées de taxe foncière sur leur habitation principale. Elles doivent respecter les mêmes plafonds de revenus. Par ailleurs, les bénéficiaires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont également exemptés de taxe foncière, sans contrainte de revenus.

Si les retraités qui répondent à ces critères sont effectivement exonérés de taxe foncière en 2025, ils doivent cependant régler la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Dans le droit français, cette taxe doit être payée à la commune par la personne qui habite dans un logement, qu'elle en soit propriétaire ou locataire.