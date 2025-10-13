Retraités : des millions de pensions vont arriver avec un retard exceptionnel en novembre

Certains retraités vont avoir la bonne surprise de toucher leur pension de retraite avant la date habituelle, mais pour des millions d'autres ce sera l'inverse.

Ils sont 17 millions de retraités à recevoir, tous les mois, leur pension de retraite sur leur compte en banque. Pour beaucoup, la pension de retraite, ou dans certains cas la pension de réversion, constitue leur unique, source de revenus. Pourtant, tous les retraités ne reçoivent pas leur pension au même moment. Chaque caisse de retraite applique son propre calendrier de versement. Les pensions arrivent donc à des dates différentes selon que les retraités sont affiliés au régime général, au régime de la fonction publique ou à une caisse de retraite complémentaire.

Ces dates, en théorie fixes, peuvent même changer selon les aléas du calendrier du calendrier civil. D'un mois à l'autre, la date de versement de la pension de retraite peut varier. En effet, les virements des pensions ne sont jamais effectués pendant les week-ends ou les jours fériés. Tout simplement parce que les employés travaillant pour les organismes de retraite sont en repos ces jours-là. Ainsi, lorsque la date habituelle de versement coïncide avec un samedi ou un dimanche, les caisses de retraite décident soit d'avancer le virement au vendredi précédent, soit de le reporter au lundi suivant. Les retraités reçoivent alors leur pension avec quelques jours d'avance ou, à l'inverse, plusieurs jours de retard.

Pour le mois de novembre 2025, les différentes caisses de retraite ont dévoilé les dates précises des prochains versements. Mais une partie importante des retraités devra s'armer de patience : leur pension arrivera exceptionnellement en retard ce mois-ci.

Les premiers concernés sont les bénéficiaires du régime complémentaire Agirc-Arrco, qui compte environ 14 millions de retraités, tous d'anciens salariés du secteur privé. Cette caisse procède généralement au versement des pensions dès le début du mois. Idem pour les retraités rattachés à la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (Carsat) qui, eux aussi, reçoivent habituellement leur pension le 1er jour du mois. Cependant, cette année, le 1er novembre tombe un samedi. L'Agirc-Arrco et la Carsat ont donc choisi de décaler le versement des pensions de retraite. Les retraités rattachés à ces organismes recevront leurs virements le lundi 3 novembre.

Une autre pension de retraite particulièrement attendue est celle versée par le régime général de l'Assurance retraite, également désigné sous le nom de Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV). Tous les retraités, à savoir 17 millions de personnes, bénéficient d'une pension de la CNAV. En temps normal, la CNAV effectue ses virements le 9 de chaque mois. Or, en novembre 2025, le 9 tombe un dimanche. Afin de limiter l'attente des bénéficiaires, la CNAV a opté pour une solution différente : les pensions seront versées plus tôt que prévu, dès le vendredi 7 novembre.

Enfin, les retraités de la fonction publique sont soumis à un autre calendrier. Leurs pensions sont traditionnellement versées en fin de mois. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), recevront leur pension le mercredi 26 novembre 2025. Les retraités de l'État devront pour leur part patienter une journée supplémentaire. Le virement de leur pension de retraite étant programmé pour le jeudi 27 novembre 2025.