"Je gagne 2000 euros net par mois, voici ce que je toucherai à la retraite avec la suspension de la réforme"

Pour un salaire de 2 000 euros net par mois, il est facile de calculer le montant de la future pension de retraite que percevra un salarié.

Attendue par beaucoup, redoutée par certains, la retraite vient conclure une longue vie de travail. Oui, mais pour toucher combien ? Cette préoccupation est celle de nombreux salariés du secteur privé, de fonctionnaires ou d'autoentrepreneurs qui craignent de voir leur pouvoir d'achat diminuer une fois à la retraite.

Une crainte justifiée puisqu'entre son dernier salaire et sa première pension de retraite, un nouveau retraité du privé perd en moyenne 25% de ses revenus. D'après les données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), un retraité français touche en moyenne une pension de 1 666 euros brut, ce qui équivaut à environ 1 541 euros net. De son côté, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), indique que le salaire médian en France s'élève à 2 183 euros net mensuels.

En partant de ce dernier chiffre, il est possible de calculer, avec une relative précision, le montant de la future pension de retraite moyenne que percevront chaque mois les salariés. Le JDN a fait le calcul pour vous... avec les règles actuelles.

Avant toute chose, rappelons justement ces règles qui permettent de calculer une pension de retraite pour les salariés du secteur privé. Tout d'abord, il faut déterminer la moyenne des 25 meilleures années de salaire. C'est-à-dire, les 25 années où le travailleur a touché les salaires les plus importants de sa carrière. Il s'agit souvent des dernières années de la vie professionnelle où la rémunération est gonflée par l'ancienneté et les potentielles augmentations. Ces années ne sont pas obligatoirement consécutives, un mécanisme qui évite de pénaliser les épisodes de chômage ou les pauses dans le parcours professionnel, particulièrement fréquentes chez les femmes ayant eu des enfants.

Prenons l'exemple d'une personne qui a touché 2 000 euros net tous les mois pendant la majeure partie de sa carrière. Son revenu brut annuel moyen s'élève donc à environ 32 000 euros selon le simulateur mis en ligne par le ministère du Travail.

Deux conditions essentielles doivent être remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein : avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et avoir cotisé le nombre de trimestres requis. La réforme des retraites adoptée en 2023 prévoyait un report progressif de cet âge légal à 64 ans et un allongement de la durée de cotisation à 172 trimestres (soit 43 ans de travail) pour les personnes nées après 1968. Cependant, avec la suspension de cette réforme inscrite dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026, ces conditions pourraient évoluer. L'âge légal de départ serait alors fixé à 62 ans et 9 mois minimum et le nombre de trimestres cotisés requis s'élèverait à 170, soit 42 ans et 6 mois de travail.

Pour un salarié du secteur privé ayant perçu 2 000 euros net pendant ses 25 meilleurs années, la pension devrait alors se situer aux alentours de 1 712 euros net mensuels, selon l'outil de simulation du service public. Une somme qui prend en compte 1 212 euros net versés par la Sécurité sociale et une pension complémentaire de l'Agirc-Arrco s'élevant à 500 euros net.