Les abonnés aux heures creuses d'EDF, Engie et Total vont perdre de l'argent s'ils ne font pas attention à ce courrier

40% des ménages ayant souscrit un contrat d'abonnement à l'électricité vont voir leur facture changer dans les mois à venir. Tous les fournisseurs d'énergie sont concernés.

Le changement est imminent. D'ici quelques jours, 4 foyers sur 10 vont recevoir un courrier de la part de leur fournisseur d'énergie. Un message qui annonce une modification importante des règles de leur contrat d'électricité. Une réforme qui va mécaniquement impacter le montant de leur facture. Cette transformation concerne la quasi totalité des consommateurs qui ont souscrit à un contrat heures pleines/heures creuses pour leur abonnement à l'électricité.

Alors qu'avec un contrat classique le prix du kilowattheure d'électricité est identique 24h/24 et 7 jours/7, avec l'option heures pleines/heures creuses, le client a chaque jour 16 heures pleines avec un prix supérieur au tarif traditionnel et 8 heures creuses avec un prix inférieur. Lors d'une heure creuse, la réduction atteint en moyenne 15% par rapport au tarif habituel. Les consommateurs profitent de ces périodes avantageuses pour faire fonctionner leurs équipements les plus énergivores : machine à laver, lave-vaisselle, sèche-linge, etc. C'est Enedis, l'entreprise qui gère l'essentiel du réseau de distribution électrique en France, qui détermine les créneaux des heures creuses.

Or, à partir du 1er novembre 2025, 11 millions de ménages sur les 14,5 millions ayant souscrit à cette option tarifaire verront les horaires de leurs heures creuses changer. Les foyers concernés sont ceux dont les périodes à tarif réduit se situent actuellement entre 7h et 11h le matin, ou entre 17h et 23h en soirée.

Désormais, les 8 heures quotidiennes d'heures creuses seront fractionnées en deux périodes distinctes. La première se déroulera pendant la nuit, entre 23h et 7h du matin, avec un minimum garanti de 5 heures consécutives. La seconde interviendra en milieu de journée, entre 11h et 17h, pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 heures. Cette répartition évoluera également en fonction des saisons.

Durant l'hiver, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, les horaires avantageux se concentreront principalement la nuit (entre 23h et 7h) période où la production d'énergie solaire reste faible. En revanche, pendant la saison estivale, du 1er avril au 31 octobre, davantage d'heures creuses seront positionnées en journée (entre 11h et 17h) pour tirer parti du pic de production d'énergie solaire.

Les fournisseurs d'électricité doivent prévenir par courrier leurs clients au moins un mois avant l'application des nouveaux horaires pour les heures creuses. Les équipements directement connectés au compteur électrique des ménages, comme les chauffe-eau équipés d'un contacteur jour-nuit, s'ajusteront automatiquement au nouveau système. En revanche, les autres appareils électroménagers devront faire l'objet d'une reprogrammation manuelle par les utilisateurs. Sans ça, les factures des consommateurs risquent de grimper.

Cette modification des heures creuses découle d'un constat fait par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Auparavant les heures creuses avaient été déterminées pour correspondre aux périodes de faible consommation, principalement la nuit. Cependant ces périodes ont bien changé depuis la création du système des heures creuses en 1960. Nicolas Deloge, directeur des réseaux à la CRE, indique que "l'essor du télétravail et des appareils programmables a modifié les moments de tension sur le réseau électrique". De plus, l'expansion massive de la production photovoltaïque crée une abondance d'énergie en journée, ce qui "redéfinit les moments optimaux pour consommer l'électricité", ajoute l'expert.