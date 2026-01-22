Des millions de retraités vont bénéficier d'un second abattement fiscal en 2026 : jusqu'à 5 600 euros en moins sur leurs impôts

Alors que tous les retraités profitent d'un abattement fiscal de 10% sur leurs pensions de retraite, des millions de retraités vont profiter cette année d'un autre avantage fiscal. Ils paieront encore moins d'impôt sur le revenu.

Le premier abattement fiscal est très connu, l'ensemble des 17,2 millions de retraités français y ont droit. Il s'agit d'un abattement de 10% appliqué sur les revenus déclarés par les séniors à l'administration fiscale, notamment les pensions de retraite perçues tout au long de l'année.

Concrètement, cet abattement réduit de 10% le montant sur lequel le fisc se base pour calculer l'impôt sur le revenu dont sont redevables les contribuables. Grâce à cela, les retraités payent moins d'impôts. Pour bien comprendre, prenons l'exemple d'un retraité déclarant 30 000 euros de revenu annuel. Avec l'abattement de 10%, ses impôts ne seront pas calculés sur 30 000 euros mais sur 27 000 euros, soit 3 000 euros de moins.

Or, en plus de cet abattement fiscal, plusieurs millions de retraités peuvent prétendre à un second avantage fiscal en 2026. Pour être éligible à cet autre abattement, il faut être âgé d'au moins 65 ans au 31 décembre 2025. Une grande partie des retraités en France sont donc potentiellement concernés puisque l'âge moyen des retraités en 2025 s'élevait à 75 ans. Pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune, ce second abattement s'applique dès lors qu'un seul des deux conjoints remplit cette condition d'âge.

Pour profiter de cet abattement fiscal, les plus de 65 ans doivent aussi respecter certains plafonds de revenus. Ces seuils sont revalorisés tous les ans, suivant la même évolution que le barème de l'impôt sur le revenu. Pour le budget 2026, le gouvernement prévoit de relever ce barème de 0,9%. En clair, les plafonds de revenus que les retraités ne doivent pas dépasser pour profiter du second abattement fiscal pourraient également être réhaussés de 0,9%.

Compte tenu de cette revalorisation, un retraité âgé de plus de 65 ans, vivant seul, devrait avoir un revenu inférieur à 28 423 euros pour prétendre à l'abattement. Les retraités dont les revenus se situent entre 17 667 euros et 28 423 euros profiteront ainsi d'un abattement de 1 411 euros. Pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 17 667 euros, l'abattement peut atteindre 2 820 euros.

Pour les couples où les deux conjoints remplissent les conditions requises, le montant de l'abattement est doublé. De cette façon, un couple de retraités dont les deux membres ont plus de 65 ans peut profiter d'un abattement de 2 822 euros, voire même de 5 640 euros selon leurs revenus.

Ce second abattement spécifique à certains seniors se cumule avec l'abattement classique de 10% dont bénéficient tous les retraités. Reprenons l'exemple de notre retraité déclarant 30 000 euros de revenus : grâce à l'abattement général de 10% il verra son revenu imposable tomber à 27 000 euros et passera donc sous la barre des 28 423 euros, ce qui lui donne accès au second abattement fiscal (s'il a plus de 65 ans). Son revenu imposable sera une fois de plus réduit de 1 411 euros et s'établira alors à 25 589 euros. Notre retraité économisera donc 4 411 euros sur ses impôts en 2026.