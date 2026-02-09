12 millions d'épargnants vont perdre leur livret d'épargne s'ils ne respectent pas cette nouvelle condition

Les plafonds de revenus à respecter pour avoir droit au Livret d'épargne populaire (LEP) ont changé en 2026. Certains épargnants risquent de perdre leur compte.

12 millions : c'est le nombre d'épargnants qui possèdent actuellement un livret d'épargne populaire (LEP) en France. A titre de comparaison, ils n'étaient pas plus de 7 millions en 2021. Cet engouement récent pour le LEP s'explique notamment par le taux d'intérêt que ce produit d'épargne offre. Avec un taux à 2,5%, le LEP garantit une bien meilleure rémunération que les autres livrets d'épargne réglementée comme le Livret A ou le LDDS.

Cependant, tout le monde ne peut pas ouvrir un LEP. Et tous les épargnants ne peuvent pas garder leur épargne indéfiniment. Depuis le 1er février 2026, les conditions requises pour ouvrir ou conserver un LEP ont changé. Les ménages doivent respecter de nouveaux plafonds de revenus. Or, ces plafonds sont indexés sur le barème de l'impôt sur le revenu. Un barème qui a justement été revalorisé de 0,9% cette année. Ainsi, les seuils de revenus à respecter pour avoir droit au LEP ont été augmentés de 0,9%.

Pour ouvrir ou conserver un LEP en 2026, les ménages doivent regarder leur revenu fiscal de référence (RFR) de l'année 2024, qui figure sur l'avis d'imposition reçu à l'été 2025. Si leur RFR dépasse le plafond légal, certains détenteurs actuels d'un LEP risquent de perdre leur livret d'épargne.

En 2026, un célibataire sans enfant a le droit au LEP si son RFR ne dépasse pas 23 028 euros. Ce seuil de revenus est fixé à 29 179 euros pour une personne seule avec un enfant à charge. Un couple sans enfant, ou un célibataire avec deux enfants à charge, doit déclarer moins de 35 329 euros. Pour conserver son LEP, un couple avec un enfant doit avoir un RFR inférieur à 41 479 euros, tandis que cette limite est fixée à 47 627 euros pour un couple avec deux enfants. Enfin, un couple avec trois enfants peut détenir un LEP tant que son RFR reste inférieur à 58 865 euros.

S'ils ne respectent pas ces nouveaux seuils de revenus, les ménages risquent de perdre leur LEP. Toutefois, la loi prévoit une mesure de tolérance pour éviter une clôture immédiate du livret. Les détenteurs d'un LEP dont le RFR 2024 dépasse le plafond de revenus prévu pour 2026 peuvent conserver leur livret à condition que leur RFR 2025 repasse en dessous du seuil de revenus prévu pour 2027. En clair, un ménage peut garder son LEP si ses revenus dépassent le plafond pour la première fois.

En revanche, les ménages qui dépassent deux années de suite les plafonds légaux vont automatiquement perdre leur LEP. Par exemple, un ménage dont le RFR 2023 dépassait déjà les plafonds en vigueur en 2025 va perdre son LEP si son RFR 2024 dépasse encore le plafond légal prévu pour 2026. Le ménage en question recevra alors un mail de sa banque qui lui proposera de verser la somme détenue sur le LEP directement sur son compte courant ou sur un autre produit d'épargne comme un Livret A ou une assurance-vie. Les établissements bancaires doivent procéder à la vérification systématique du RFR de leurs clients détenteurs d'un LEP. Cette opération de contrôle intervient le plus souvent au cours de l'été.

À l'inverse, des millions de Français pourront profiter de la hausse des plafonds de revenus pour ouvrir un LEP. Le dernier rapport sur l'épargne réglementée publié par la Banque de France révèle que seuls 38% des personnes éligibles au LEP en ont ouvert un. Cela signifie que 19 millions de Français peuvent ouvrir un LEP en 2026.