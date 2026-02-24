Les cotisations retraite augmentent dans la fonction publique, mais aucun fonctionnaire ne touchera une pension de retraite plus élevée

Les cotisations pour la retraite des fonctionnaires sont calculées à partir du salaire de l'agent de la fonction publique. En 2026, ces cotisations augmentent alors que la rémunération et la future pension de retraite des fonctionnaires n'évoluent pas.

Tout est parti d'un décret publié très discrètement au lendemain de Noël. Le 26 décembre dernier, le ministère du Budget et des Comptes publics a fait paraître le décret n°2025-1341 modifiant ainsi le financement des retraites pour une bonne partie de la fonction publique.

Le texte impose notamment une hausse "du taux de la contribution employeur versée au compte d'affectation spéciale (CAS) "Pensions" pour les fonctionnaires civils de l'Etat". Une phrase très complexe qui signifie, pour résumer, que les employeurs dans la fonction publique vont devoir verser davantage d'argent à la caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat (policiers, enseignants, magistrats, ect).

Au 1ᵉʳ janvier 2026, le taux de contribution au CAS "Pensions" est passé de 78,28% à 82,28%. L'an dernier déjà, ce taux avait grimpé de 74,28% à 78,28%. En l'espace de deux ans, cette contribution a donc été augmentée de 8 points afin de financer les pensions de retraite et d'invalidité versées aux fonctionnaires civils de l'Etat. Concrètement, l'augmentation de ce taux alourdit le coût que représente un fonctionnaire pour son employeur, qu'il s'agisse d'un ministère ou d'une administration publique.

L'augmentation du taux de contribution employeur au CAS Pensions n'a aucune incidence sur le salaire net perçu par les fonctionnaires ni sur le montant de leur future pension de retraite. Le taux de 82,28% s'applique en réalité sur un montant que l'administration publique appelle la "rémunération brute ouvrant droit à pension" (RBOP).

Cette assiette de calcul correspond au traitement indiciaire brut du fonctionnaire (rémunération de base du fonctionnaire, calculée à partir de son indice majoré et de la valeur du point d'indice) auquel s'ajoutent certaines primes ou indemnités (en dehors de celles non prises en compte dans le calcul de la retraite).

Par exemple : un fonctionnaire dont le traitement indiciaire brut mensuel s'élève à 2 500 euros et qui bénéficie d'un complément de rémunération dit nouvelle bonification indiciaire de 200 euros aura une rémunération brute ouvrant droit à pension de 2 700 euros. L'employeur doit donc payer une contribution représentant 82,28% de 2 700 euros, soit 2 221,56 euros.

À cela s'ajoute la cotisation retraite de 11,10%, directement prélevée sur la rémunération du fonctionnaire, mais calculée à partir du traitement indiciaire brut plus la nouvelle bonification indiciaire. Dans notre exemple, la cotisation du fonctionnaire s'élève donc à 11,10% de 2700 euros, soit 299,70 euros qui seront prélevés directement sur le salaire du fonctionnaire.

Ainsi, pour l'emploi d'un fonctionnaire avec un traitement indiciaire de 2500 euros, l'employeur devra verser 2 521,26 euros au régime de retraite des fonctionnaires civils de l'Etat.

Cette contribution importante au système de retraite s'explique par le nombre, lui aussi important, de retraités civils de la fonction publique d'Etat. Les données les plus récentes du service des retraites de l'Etat (SRE) recensent en 2025 1 656 964 retraités civils de la fonction publique d'Etat contre 1 631 035 en 2021. Ce chiffre augmente alors que la fonction publique d'Etat compte seulement 1,5 million de fonctionnaires civils actifs titulaires. Il y a donc plus de retraités à payer que de fonctionnaires qui cotisent.

D'autant que ces retraités touchent une pension de retraite mensuelle moyenne d'environ 2 223 euros brut. Un chiffre plutôt élevé par rapport à la moyenne nationale où une pension de retraite vaut 1666 euros brut par mois selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).