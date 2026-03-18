Avec une pension de retraite de 2000 euros net par mois, voici combien un retraité va payer d'impôt en 2026

Des millions de retraités vont remplir leur déclaration de revenus. Selon le montant de la pension de retraite, versée par leur caisse de retraite, certains séniors devront payer l'impôt sur le revenu alors que d'autres seront exonérés. Le JDN a fait le calcul pour un retraité qui touche une pension de retraite de 2000 euros net par mois.

"Sur les 41,5 millions de foyers fiscaux appelés à remplir une déclaration de revenus chaque année, seuls 19,6 millions d'entre eux doivent effectivement s'acquitter de l'impôt sur le revenu", indique la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Chez les retraités, la tendance est similaire : à peine 50% des 17,2 millions de retraités payent l'impôt sur le revenu.

Les seniors peuvent d'ores et déjà estimer la somme qu'ils devront verser au fisc cette année. L'administration fiscale a mis en ligne son simulateur officiel sur le site impots.gouv.fr. Pour rappel, les retraités profitent d'un abattement de 10% sur le revenu annuel qu'ils déclarent. Grâce à cela, un retraité déclarant 30 000 euros de revenu verra ses impôts être calculés non pas sur 30 000 mais sur 27 000 euros, soit 3 000 euros de moins.

Or, plusieurs millions de retraités peuvent prétendre à un second abattement fiscal en 2026. Pour être éligible, il faut être âgé d'au moins 65 ans au 31 décembre 2025. Une grande partie des retraités en France sont donc potentiellement concernés puisque l'âge moyen des retraités en 2025 s'élevait à 75 ans d'après l'INSEE. Pour profiter de cet abattement, les retraités doivent aussi respecter certains plafonds de revenus. En 2026, un retraité âgé de plus de 65 ans, vivant seul, dont les revenus se situent entre 17 667 euros et 28 423 euros annuels, profitera alors d'un abattement de 1 411 euros. Pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 17 667 euros, l'abattement peut atteindre 2 820 euros. Dans le cas d'un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune, ce second abattement s'applique dès lors qu'un seul des deux conjoints remplit la condition d'âge.

Les retraités doivent également s'acquitter de 3 prélèvements sociaux obligatoires directement ponctionnés sur leur pension de retraite tous les mois : la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) et la contribution sociale généralisée (CSG). Les deux premiers prélèvements s'élèvent respectivement à 0,5% et 0,3%. Le taux de CSG dépend, quant à lui, du revenu fiscal de référence (RFR) du retraité sur l'année N-2. Pour cette année, c'est donc le RFR de 2024, mentionné sur l'avis d'imposition de 2025, qui détermine le taux de CSG de chaque retraité.

Concrètement, en 2026, un retraité bénéficie d'une exonération totale de CSG si son RFR 2024 ne dépasse pas 13 048 euros par an. Pour un couple, ce plafond s'établit à 20 014 euros annuels. Le taux réduit de CSG (3,8%) s'applique aux retraités ayant un RFR inférieur à 17 057 euros pour une personne seule et 26 165 euros pour un couple. Le taux médian de CSG (6,6%) concerne les retraités dont le RFR reste sous la barre des 26 470 euros pour une personne seule et 40 604 euros pour les couples. Au-delà de ces montants, le taux maximal de CSG (8,3%) s'applique. Toutefois, une partie des sommes prélevées pour la CSG peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu du contribuable.

Les retraités exonérés de CSG bénéficient également d'une exemption de CRDS et de CASA. Les retraités soumis au taux réduit de CSG échappent uniquement à la CASA. Tous les autres retraités doivent payer les trois prélèvements.

Prenons maintenant l'exemple d'un retraité célibataire de 68 ans qui touche une pension de retraite de 2 300 euros bruts par mois. Selon le simulateur du site info-retraite.fr sa pension nette s'élève à 2 090,30 euros. Son taux de CSG est fixé à 6,6%, dont 4,2% sont déductibles de l'impôt sur le revenu. Notre retraité paie donc chaque mois 151,80 euros de CSG dont 96,60 euros sont déductibles.

Après le premier abattement de 10%, son revenu imposable passe de 27 600 à 24 840 euros. Bénéficiant du second abattement réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans, ce retraité voit son revenu imposable baisser encore de 1 411 euros et tomber à 23 429 euros. Ensuite il faut retirer de cette somme les 1 159,20 euros de CSG déductibles de l'impôt sur le revenu. Le RFR du retraité s'élève alors à 22 269 euros.

D'après le simulateur officiel des impôts, ce retraité devra payer 808 euros d'impôt sur le revenu cette année. À cela s'ajoutent les 7,4% de prélèvements sociaux cumulés, soit 2 042,40 euros par an. Au total, ce retraité versera donc 2 850,40 euros à l'Etat en 2026.