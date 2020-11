Pinel 2020 : finalement, pas de prolongation après 2021

[LOI PINEL] Le dispositif d'investissement locatif Pinel, qui a succédé au Duflot, permet, sous conditions, d'obtenir une réduction d'impôts pour l'achat d'un logement neuf ou réhabilité. Voici ses avantages et ses inconvénients.

[Mise à jour du mardi 10 novembre 2020 à 16h40] Contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, la loi Pinel ne devrait pas être prolongée au-delà du 31 décembre 2021. "Nous lançons une concertation avec les acteurs concernés et nous procéderons par voie d'amendement une fois que cette concertation aura eu lieu", avait déclaré fin septembre un porte-parole du ministère de la Transition écologique. Or, l'amendement au projet de loi de Finances que l'exécutif vient de déposer et qui sera discuté à l'Assemblée nationale en fin de semaine ne propose pas la prolongation du Pinel. Il ne devrait donc plus être possible d'investir en Pinel en 2022. L'amendement portant sur le prêt à taux zéro, dont l'extinction est prévue au 31 décembre 2021, propose quant à lui une prolongation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2022.

Le dispositif d'investissement locatif Pinel, du nom de la ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité en fonction d'avril 2014 à février 2016, permet aux propriétaires de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'achat, entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2021, d'un logement neuf ou réhabilité situé dans une zone où le marché immobilier est dit tendu (c'est-à-dire que la demande de logements dépasse l'offre) et qui atteint un certain niveau de performance énergétique.

Pour se voir accorder cet avantage fiscal, les propriétaires doivent s'engager à louer le bien (nu, pas en location meublée), à usage d'habitation principale, pendant au moins six ans et à un tarif inférieur d'environ 20% au prix du marché. C'est une version assouplie du dispositif Duflot, qu'il remplace. La durée d'engagement minimale, notamment, a été abaissée et le bailleur peut, depuis le 1er janvier 2015, louer le logement en question à son enfant, à condition que celui-ci ne fasse pas partie de son foyer fiscal.

Pour être éligible au dispositif d'investissement locatif Pinel, le logement doit se trouver dans une zone de tension immobilière, c'est-à-dire une zone où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il doit donc se situer en zones A (zone A bis comprise) et B1 (voir le tableau-ci-dessous). Cette terminologie est celle du zonage A/B/C, qui découpe le territoire français en 5 zones.

Zone... Comprend... A bis Paris, 76 communes des Yvelines, des Hauts de-Seine, de Seine-St-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise A Agglomération de Paris (dont zone Abis), la Côte d'Azur, la partie française de l'agglomération genevoise, certaines agglomérations ou communes où les loyers et les prix des logements sont très élevés B1 Certaines grandes agglomérations ou dont les loyers et le prix des logements sont élevés, une partie de la grande couronne parisienne non située en zone Abis ou A, quelques villes chères et les Dom B2 Villes-centre de certaines grandes agglomérations, grande couronne de Paris non située en zone Abis, A et B1, certaines communes où les loyers et les prix des logements sont assez élevés et communes de Corse non situées en zones A ou B1 C Reste du territoire

Outre le fait d'être situé en zone A, A bis ou B1, le logement au titre duquel la réduction d'impôt Pinel est sollicité doit respecter un niveau de performance énergétique globale en fonction du type d'achat :

Réglementation thermique RT 2012 ou label BBC 2005 en cas de permis de construire déposé avant 2013 pour les logements neufs ou à construire

Label HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009 en cas de logement nécessitant des travaux.

La location en loi Pinel doit respecter certaines conditions. Les revenus du locataire doivent notamment être inférieurs à un plafond, fixé en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe le logement et de la composition du foyer, afin de réserver les logements concernés aux ménages modestes. Voici, pour les baux conclus en 2020, le revenu fiscal de référence du locataire figurant sur l'avis d'imposition 2019 au titre des revenus de 2018 à ne pas dépasser.

Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Personne seule 38 465 € 38 465 € 31 352 € 28 217 € 28 217 € Couple 57 489 € 57 489 € 41 868 € 37 681 € 37 681 € Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 75 361 € 69 105 € 50 349 € 45 314 € 45 314 € Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge 89 976 € 82 776 € 60 783 € 54 705 € 54 705 € Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge 107 053 € 97 991 € 71 504 € 64 354 € 64 354 € Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge 120 463 € 110 271 € 80 584 € 72 526 € 72 526 € Majoration par personne à charge supplémentaire 13 421 € 12 286 € 8 990 € 8 089 € 8 089 €

Les propriétaires doivent également respecter les plafonds de loyer mensuel définis en fonction du zonage et révisés chaque année au 1er janvier. Le tableau ci-dessous les détaille pour les baux conclus en 2020.

Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 (sur agrément préfectoral) Plafond de loyer 17,43 € / m² 12,95 €/ m² 10,44 € / m² 9,07 € / m²

Ces plafonds varient en fonction de la surface du logement, par l'application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/S, dans laquelle S désigne la surface du logement. Pour obtenir le loyer maximal applicable, il convient donc de multiplier le plafond de loyer par ce coefficient multiplicateur.

Les avantages de la loi Pinel consistent en une réduction d'impôt sur le revenu répartie sur toute la durée d'engagement de location : 6, 9 ou 12 ans. Le taux de cette réduction d'impôt dépend lui aussi de l'option qu'aura prise le propriétaire : il atteint 12% du prix d'achat pour une durée d'engagement de 6 ans, 18% pour 9 ans et 21% pour 12 ans. La réduction d'impôt est calculée sur le prix d'achat du logement dans la limite de 300 000 euros et de 5 500 euros par mètre carré. A noter que ce type d'investissements est plafonné à 2 logements par an par propriétaire. Le montant de la réduction d'impôt est également plafonné à 10 000 euros dans le cadre du plafonnement global à 10 000 euros des niches fiscales.

On parle de défiscalisation en loi Pinel car cette dernière permet de déduire fiscalement une partie du prix d'achat d'un logement. Par ce procédé, l'Etat entend favoriser la construction de logements neufs et écologiques tout en permettant aux familles modestes d'être logées convenablement pour un prix acceptable.

Les paramètres à prendre en compte pour réaliser un investissement en loi Pinel sont nombreux. Aussi, le ministère de la Cohésion des territoires a mis en ligne un outil de simulation sur son site Internet permettant à l'investisseur potentiel de vérifier si sa commune est éligible au dispositif, de calculer le loyer maximum auquel il pourrait louer son logement, de connaître la limite de revenus à ne pas dépasser pour ses futurs locataires et le montant de la réduction d'impôts à laquelle il aurait droit. Il faut pour cela renseigner la région, le département ainsi que la commune dans lesquels se situe le projet d'investissement, la date de réalisation de ce dernier, la superficie du logement ainsi que le montant de l'acquisition.