"Homme le plus riche du monde : Bernard Arnault détrône Warren Buffett"

Dans le classement Forbes des hommes les plus riches, avec une fortune certes en baisse par rapport à 2019, Jeff Bezos reste en tête. Le Français Bernard Arnault s'invite sur le podium aux dépens de Warren Buffett, relégué au 4e rang.

Le coronavirus n'a pas épargné les milliardaires. Déjà amputé de 55 entre 2018 et 2019, leur nombre a encore fondu de 58 entre l'édition 2019 du classement Forbes et le 18 mars dernier, date à laquelle l'édition 2020 a été clôturée. A cette date, le magazine américain recensait 2 095 milliardaires, soit 226 de moins que 12 jours plus tôt, quand les calculs avaient initialement été arrêtés. Le classement Forbes des hommes (et femmes) les plus riches du monde est en effet traditionnellement dévoilé début mars mais, Covid oblige, la publication a été repoussée. Parmi les milliardaires restants, 51% s'appauvrissent par rapport à 2019. Ensemble, les milliardaires du monde entier pèsent 8 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 700 milliards de dollars en moins par rapport à 2019.

Parmi les évolutions notables par rapport à la précédente édition, le français Bernard Arnault (LVMH) détrône Warren Buffett (Berkshire Hathaway) et intègre le podium, avec une fortune, stable sur un an, de 76 milliards de dollars. Jeff Bezos, le patron et fondateur d'Amazon, campe en première position, avec une fortune personnelle à douze chiffres (113 milliards de dollars, contre 131 l'année précédente) qu'il est le seul à afficher. Bill Gates (Microsoft) s'insère entre eux deux, avec 98 milliards (+1,5 milliard par rapport à 2019). Découvrez le reste du classement dans le tableau ci-dessous.

Au menu des nouveautés, le Chinois Jack Ma (Alibaba), sorti du top 20 des milliardaires les plus riches de la planète en 2019, le réintègre en 2020. Son compatriote Ma Huateng (Tencent et sa messagerie WeChat) arrive, comme l'a dernier, en 20e position. A noter la présence d'un autre Français – une Française, en l'occurrence – dans le classement des 20 milliardaires les plus riches du monde : Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane Bettencourt (L'Oréal), "et sa famille", précise Forbes, dont la fortune, en légère baisse sur un an, est estimée à 48,9 milliards de dollars.

Rang 2020 Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays 1 Jeff Bezos 113 Amazon Etats-Unis 2 Bill Gates 98 Microsoft Etats-Unis 3 Bernard Arnault 76 LVMH France 4 Warren Buffett 67,5 Berkshire Hathaway Etats-Unis 5 Larry Ellison 59 Oracle Etats-Unis 6 Amancio Ortega 55,1 Zara Espagne 7 Mark Zuckerberg 54,7 Facebook Etats-Unis 8 Jim Walton 54,6 Wal-Mart Etats-Unis 9 Alice Walton 54,4 Wal-Mart Etats-Unis 10 S. Robson Walton 54,1 Wal-Mart Etats-Unis 11 Steve Ballmer 52,7 Microsoft Etats-Unis 12 Carlos Slim Helu 52,1 Télécoms Mexique 13 Larry Page 50,9 Google Etats-Unis 14 Sergey Brin 49,1 Google Etats-Unis 15 Françoise Bettencourt Meyers 48,9 L'Oréal France 16 Michael Bloomberg 48 Bloomberg LP Etats-Unis 17 Jack Ma 38,8 Alibaba Chine 18 ex aequo Charles Koch 38,2 Divers Etats-Unis 18 ex aequo Julia Koch 38,2 Divers Etats-Unis 20 Ma Huateng 38,1 Tencent Chine

Malgré la crise du coronavirus et un divorce qui lui a coûté 25% des actions Amazon, Jeff Bezos remporte pour la troisième année consécutive le titre de personne la plus riche du monde. Sa fortune a toutefois fondu de 18 milliards de dollars en un an, pour atteindre 113 milliards de dollars en 2020. Les actions qu'il a cédées à son ancienne épouse, Mackenzie Scott, désormais l'une des cinq femmes les plus riches du monde, sont valorisées autour de 36 milliards de dollars, mais le cours de l'action Amazon a grimpé de 15% depuis le précédent classement Forbes.

L'emblématique patron d'Amazon est, pour la deuxième année de suite, le seul du classement Forbes à afficher une fortune à 12 chiffres. Jeff Bezos avait détrôné le tenant du titre, Bill Gates, fin 2017. Depuis, le cofondateur de Microsoft, sacré 12 fois homme le plus riche du monde, doit se contenter de la deuxième place, devant le Français Bernard Arnault (3e) et son compatriote Warren Buffett (4e).

Délogée en 2019 par Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane Bettencourt (L'Oréal), décédée en septembre 2017, Alice Walton, elle-même fille du fondateur de la multinationale Wal-Mart, Sam Walton, reprend sa place de femme la plus riche du monde en 2020. Sa fortune personnelle est estimée à 54,4 milliards de dollars par le magazine américain Forbes. Un montant en hausse de près de 23% sur un an et qui fait d'elle la 9e fortune mondiale, hommes et femmes confondus. Françoise Bettencourt Meyers, deuxième femme la plus riche du monde, s'arroge, elle, la 15e position du classement global. A noter l'entrée dans le top 5 des femmes les plus riches de la planète de Mackenzie Scott, ex femme de Jeff Bezos, à laquelle ce dernier a cédé 25% de ses actions Amazon, pour une valeur estimée à 36 milliards de dollars.

Les femmes les plus riches du monde en 2020 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays Rang mondial 1 Alice Walton 54,4 Wal-Mart Etats-Unis 9 2 Françoise Bettencourt Meyers 48,9 L'Oréal France 15 3 Julia Koch 38,2 Divers Etats-Unis 18 4 Mackenzie Scott 36 Amazon Etats-Unis 22 5 Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 33,3 Grande distribution Allemagne 23

Troisième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault (LVMH) s'impose comme le Français le plus riche du monde, avec une fortune stable depuis la précédente édition du classement. C'est une femme, Françoise Bettencourt Meyers, qui arrive en 2e position du classement des Français les plus riches de la planète. Francois Pinault se classe 3e, avec 29,7 milliards de dollars, devant Alain et Gérard Wertheimer, les héritiers du groupe de luxe Chanel, avec chacun 14,6 milliards de dollars.

Les Français les plus riches en 2020 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Rang mondial 1 Bernard Arnault 76 LVMH 3 2 Francoise Bettencourt Meyers 48,9 L'Oréal 15 3 Francois Pinault 27 Kering 23 4 Emmanuel Besnier 12,7 Lactalis 94 5 Patrick Drahi 7,1 Télécom 206

Citoyen du Nigeria, Aliko Dangote reste l'Africain le plus riche, selon Forbes, avec des actifs estimés à 8,3 milliards de dollars, soit une baisse de 2,1 milliards de dollars sur un an qui lui vaut de se classer 162e plus grande fortune mondiale contre 136e l'an dernier. D'où vient sa fortune ? Du ciment, du sucre et de la farine. Marié, père de trois enfants, Aliko Dangote vit à Lagos, au Nigéria. Il est l'Africain le plus riche pour la dixième année consécutive.

Le Français Bernard Arnault (LVMH) reste l'Européen le plus riche du monde, devant Amancio Ortega (Zara), pour la deuxième année consécutive. Le milliardaire tricolore affiche en effet une fortune personnelle de plus de 76 milliards de dollars quand l'Espagnol, fondateur de Zara, plafonne à 55,1 milliards de dollars. Un patrimoine en baisse de 12% par rapport au précédent classement Forbes.

Homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'impose également comme l'Américain le plus riche, avec une fortune à 12 chiffres pour la deuxième année de suite. Agé de 56 ans, le milliardaire réside à Seattle. Il est séparé et père de 4 enfants. Son patrimoine personnel a fondu de 18 milliards de dollars en une année.

Le Mexicain Carlos Slim Helu, qui a en particulier fait fortune dans les télécoms, reste l'homme le plus riche d'Amérique du Sud. Sa fortune a pourtant baissé de 19% sur un an, pour tomber à 52,1 milliards de dollars. Il perd huit places au classement des hommes les plus riches de la planète et arrive 13e, devant Larry Page (Google).

Le chinois Jack Ma s'impose comme le plus riche Asiatique de la planète et 17e homme le plus fortuné du monde, grâce à un patrimoine global estimé par Forbes en 2020 à 38,8 milliards de dollars. Le milliardaire de 55 ans tire sa fortune du e-commerce, avec le géant Alibaba dont il est à la tête.

Avec une fortune estimée à 9,6 milliards de dollars, le chypriote John Fredriksen, 75 ans, est l'homme le plus riche du Moyen-Orient. Il est à la tête d'un empire pétrolier, fondé à dans les années 1960 à Beyrouth. Il arrive en 141e position au classement global des hommes les plus riches du monde.

Contrairement à ce que certains supposent, Vladimir Poutine n'est pas l'homme le plus riche de Russie. En tout cas pas selon Forbes, qui ne le fait même pas apparaître dans son classement des milliardaires de la planète. Non, selon le magazine, la première fortune russe en 2020 est celle d'un autre Vladimir : Vladimir Potanin. A la tête d'une fortune estimée à 19,7 milliards de dollars, ce milliardaire de 59 ans a pris une participation en 1995 dans Norilsk Nickel, mastodonte mondial de la production de nickel et de palladium. Le Russe arrive 41e au classement des hommes les plus riches du monde.

Selon Money, qui assure avoir passé "des heures" à interroger des économistes et des historiens pour parvenir à comparer les fortunes à des époques différentes, l'homme le plus riche de tous les temps est un Africain : Mansa Mousa (aussi appelé Kankou Moussa), dirigeant de l'empire du Mali de 1312 à 1332. A quel point était-il fortuné ? Il était "plus riche que quiconque pourrait le décrire", répond Money.

Le portugais Cristiano Ronaldo a gagné 105 millions de dollars avant taxes et frais en 2019, ce qui lui permet d'occuper la 4e place du Forbes Celebrity 100 en 2020, devant son meilleur rival, Lionel Messi, auquel il reprend la place de footballeur le plus riche du monde. Cristiano Ronaldo est le premier footballeur de l'histoire à engranger 1 milliard de dollars au cours de sa carrière de joueur.

Alors que le classement Forbes a longtemps fait foi en la matière, l'agence Bloomberg impose également de plus en plus sa méthodologie. Même si au final, on retrouve peu ou prou les mêmes hommes d'affaires et autres héritiers. Découvrez ci-dessous le classement Bloomberg en date du 31 juillet 2020.