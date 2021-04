"Homme le plus riche du monde : Jeff Bezos toujours n°1"

Dans l'édition 2021 du classement Forbes des hommes les plus riches, le fondateur d'Amazon reste en tête. Il est toutefois talonné de près par son poursuivant qui, cette année, se nomme Elon Musk. Le Français Bernard Arnault complète le podium.

L'année 2020 aura été bénéfique pour les milliardaires. Leur nombre est passé de 2 095 en 2019 à 2 755, chiffre Forbes dans l'édition 2021 de son classement des plus grandes fortunes mondiales. Un plus haut historique, relève le magazine américain. Autre record : cette liste compte près de 493 petits nouveaux, soit près de 18% dont 210 fortunes issues de Chine et de Hong-Kong. Le fait, justifient les auteurs du classement, "d'introductions en bourse éclair, d'une flambée des cryptomonnaies et des cours des actions". 250 ex-milliardaires font également leur grand retour dans le classement. Autre signe que ça plane pour les milliardaires : 86% d'entre eux ont vu leurs richesses s'accroître par rapport à l'année précédente. Ensemble, les milliardaires du monde entier pèsent 13 000 milliards de dollars, contre 8 000 "seulement" en 2020.

Quid des plus riches parmi les plus riches ? Jeff Bezos (Amazon) arrive toujours en tête en 2021, avec une fortune estimée par Forbes à 177 milliards de dollars. Mais son poursuivant, à l'origine de l'un des plus grands chambardements du classement cette année, n'est pas très loin : à la tête d'un pactole de 151 milliards de dollars, la fusée Elon Musk (Tesla) dépasse des historiques comme Bill Gates (Microsoft), 4e cette année, ou Warren Buffett (Berkshire Hathaway), 6e. Car c'est un Français – cocorico – qui complète ce trio de tête : avec une fortune estimée à 150 milliards de dollars, soit près du double de l'année précédente, il s'en est fallu de peu pour que Bernard Arnault et sa famille (LVMH) montent sur la 2e marche du podium. Un deuxième Français – une Française, précisément – se fraye un chemin dans le top 20 des milliardaires de ce monde : il s'agit de Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane Bettencourt (L'Oréal), et sa famille, qui arrivent 12e, et dont la fortune passe de 48,9 milliards de dollars en 2020 à 73,6 milliards en 2021. Ci-dessous le reste du classement.

Rang 2021 Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays 1 Jeff Bezos 177 Amazon Etats-Unis 2 Elon Musk 151 Tesla Etats-Unis 3 Bernard Arnault 150 LVMH France 4 Bill Gates 124 Microsoft Etats-Unis 5 Mark Zuckerberg 97 Facebook Etats-Unis 6 Warren Buffett 96 Berkshire Hathaway Etats-Unis 7 Larry Ellison 93 Oracle Etats-Unis 8 Larry Page 91,5 Google Etats-Unis 9 Sergey Brin 89 Google Etats-Unis 10 Mukesh Ambani 84,5 Reliance Industries Inde 11 Amancio Ortega 77 Zara Espagne 12 Françoise Bettencourt Meyers 73,6 L'Oréal France 13 Zhong Shanshan 68,9 Nongfu Spring Chine 14 Steve Ballmer 68,7 Microsoft Etats-Unis 15 Ma Huateng 65,8 Tencent Chine 16 Carlos Slim Helu 62,8 Télécoms Mexique 17 Alice Walton 61,8 Wal-Mart Etats-Unis 18 Jim Walton 60,2 Wal-Mart Etats-Unis 19 S. Robson Walton 59,5 Wal-Mart Etats-Unis 20 Michael Bloomberg 59 Bloomberg LP Etats-Unis

Jeff Bezos remporte pour la quatrième année consécutive le titre de personne la plus riche du monde. Avec 177 milliards de dollars en 2021, sa fortune a grimpé de 64 milliards de dollars sur un an. Le fondateur du géant du commerce en ligne Amazon cédera les rênes à l'un de ses proches, Andy Jassy, au troisième trimestre 2021, mais demeurera président exécutif. Jeff Bezos possède également le Washington Post et Blue Origin, une société aérospatiale qui développe des fusées à des fins commerciales, rappelle Forbes.

Délogée en 2020 par Alice Walton, fille du fondateur de la multinationale Wal-Mart, Sam Walton, Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane Bettencourt (L'Oréal), décédée en septembre 2017, reprend sa place de femme la plus riche du monde en 2021. Sa fortune personnelle est estimée à 73,6 milliards de dollars par le magazine américain Forbes. Un montant en hausse de plus de 50% sur un an qui fait de la Française et de sa famille la 12e fortune mondiale, hommes et femmes confondus.

Les femmes les plus riches du monde en 2021 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays Rang global (homme/femme) 1 Françoise Bettencourt Meyers 73,6 L'Oréal France 12 2 Alice Walton 61,8 Wal-Mart Etats-Unis 17 3 Mackenzie Scott 53 Amazon Etats-Unis 22 4 Julia Koch 46,4 Divers Etats-Unis 27 5 Miriam Adelson 38,2 Casinos Etats-Unis 36

Troisième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault (LVMH) s'impose comme le Français le plus riche du monde, avec une fortune de 150 milliards de dollars qui a presque doublé par rapport à l'année précédente. C'est une femme, Françoise Bettencourt Meyers (L'Oréal), qui arrive en 2e position du classement des Français les plus riches de la planète. François Pinault se classe 3e, avec 42,3 milliards de dollars, devant Alain et Gérard Wertheimer, les héritiers du groupe de luxe Chanel, avec chacun 34,5 milliards de dollars.

Les Français les plus riches en 2021 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Rang mondial 1 Bernard Arnault 150 LVMH 3 2 Francoise Bettencourt Meyers 73,6 L'Oréal 12 3 Francois Pinault 42,3 Kering 32 4 Alain Wertheimer 34,5 Chanel 41 5 Gérard Wertheimer 34,5 Chanel 41

Citoyen du Nigeria, Aliko Dangote reste l'Africain le plus riche, selon Forbes, avec des actifs estimés 11,5 milliards de dollars, soit une hausse de 3,2 milliards de dollars sur un an qui lui vaut de se classer 191e plus grande fortune mondiale contre 162e l'an dernier. D'où vient sa fortune ? Du ciment, du sucre et de la farine. Divorcé, père de trois enfants, Aliko Dangote vit à Lagos, au Nigéria. Il est l'Africain le plus riche pour la dixième année consécutive.

Le Français Bernard Arnault (LVMH) reste l'Européen le plus riche du monde, devant Amancio Ortega (Zara), pour la deuxième année consécutive. Le milliardaire tricolore affiche en effet une fortune personnelle de plus de 150 milliards de dollars quand l'Espagnol, fondateur de Zara, plafonne à 77 milliards de dollars.

Homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'impose également comme l'Américain le plus riche, avec une fortune estimée à 177 milliards de dollars en 2021. Agé de 57 ans, le milliardaire réside à Seattle. Il est séparé et père de 4 enfants. Son patrimoine personnel a grimpé de 64 milliards de dollars en une année.

Le Mexicain Carlos Slim Helu, qui a en particulier fait fortune dans les télécoms, reste l'homme le plus riche d'Amérique du Sud. Sa fortune a pourtant augmenté de 21% sur un an, pour atteindre 62,8 milliards de dollars. Il perd toutefois quatre places au classement des hommes les plus riches de la planète et arrive 16e, devant Alice Walton (Wal-Mart).

Le chinois Zhong Shanshan s'impose comme le plus riche Asiatique de la planète et 13e homme le plus fortuné du monde, grâce à un patrimoine global estimé par Forbes en 2021 à 68,9 milliards de dollars. Le milliardaire de 66 ans tire sa fortune de la grande entreprise de boissons Nongfu Spring qu'il a fondée.

Avec une fortune estimée à 11,1 milliards de dollars, l'Israélien Eyal Ofer, 70ans, est l'homme le plus riche du Moyen-Orient. Il est à la tête du groupe Ofer Global, basé à Monaco, actif dans le transport maritime, l'immobilier, la technologie et la finance. Il arrive en 197e position au classement global des hommes les plus riches du monde.

Contrairement à ce que certains supposent, Vladimir Poutine n'est pas l'homme le plus riche de Russie. En tout cas pas selon Forbes, qui ne le fait même pas apparaître dans son classement des milliardaires de la planète. Non, selon le magazine, la première fortune russe en 2021 est celle d'Alexey Mordashov et sa famille. Evalué à 29,1 milliards de dollars, son patrimoine est issu de l'entreprise sidérurgique Severstal dont il été été le PDG jusqu'en 2015.

Selon Money, qui assure avoir passé "des heures" à interroger des économistes et des historiens pour parvenir à comparer les fortunes à des époques différentes, l'homme le plus riche de tous les temps est un Africain : Mansa Mousa (aussi appelé Kankou Moussa), dirigeant de l'empire du Mali de 1312 à 1332. A quel point était-il fortuné ? Il était "plus riche que quiconque pourrait le décrire", répond Money.

Le portugais Cristiano Ronaldo a gagné 105 millions de dollars avant taxes et frais en 2019, ce qui lui permet d'occuper la 4e place du Forbes Celebrity 100 en 2020, devant son meilleur rival, Lionel Messi, auquel il reprend la place de footballeur le plus riche du monde. Cristiano Ronaldo est le premier footballeur de l'histoire à engranger 1 milliard de dollars au cours de sa carrière de joueur.

Alors que le classement Forbes a longtemps fait foi en la matière, l'agence Bloomberg impose également de plus en plus sa méthodologie. Même si au final, on retrouve peu ou prou les mêmes hommes d'affaires et autres héritiers. Découvrez ci-dessous le classement Bloomberg en date du 16 avril 2021.