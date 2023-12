Les Gafam en 2023 : diversifier pour moins reculer

Valorisation, CA, acquisitions, sources de revenus… Une étude de CB Insights permet d'établir le bilan de l'année 2023 des cinq géants de la tech.

Une valorisation cumulée à 10 000 milliards de dollars et un chiffre d'affaires global estimé à 1 580 milliards de dollars. Les chiffres sur les performances économiques des Gafam en 2023, résumés dans une étude de CB Insights le 6 décembre, ont de quoi donner le tournis. Apple, par exemple, qui a vu son action atteindre un nouveau record début décembre, est valorisé à plus de 3 000 milliards de dollars.

Les valorisations cumulées des Gafam atteignent 10 000 milliards de dollars. © CB Insights

Ces chiffres spectaculaires ne peuvent cependant pas cacher une tendance : avec la fin de l'euphorie post-covid, la croissance des revenus des Gafam a ralenti en 2023. Apple a même généré un chiffre d'affaires moins important qu'en 2022 (-1%). Le CA de ses quatre concurrents a certes progressé cette année, mais bien plus lentement qu'en 2021.

A l'image d'Apple, la croissance des revenus des Gafam a ralenti en 2023. © CB Insights

Pour combler ce (léger) ralentissement, les cinq géants de la tech ont moins embauché. Google, Amazon et Meta ont même licencié : ces trois entreprises emploient moins de personnes en 2023 qu'en 2022 (Meta est par exemple passé de 86 000 à 66 000 employés). Autre diminution notable, celle des acquisitions : on en compte 4 pour les trois premiers trimestres de 2023, contre 21 sur la même période en 2022.

Google, Amazon et Meta emploient moins de personnes en 2023 qu'en 2022. © CB Insights

Pour lutter contre la décélération de leur chiffre d'affaires, les Gafam n'hésitent pas à diversifier leurs sources de revenus. Celles-ci se chevauchent de plus en plus. Amazon (via AWS), Google (vie Google Cloud) et Microsoft (via Azure) sont donc en concurrence dans le cloud computing. Et à ce jeu-là, c'est Azure qui affiche la meilleure croissance en 2023 (+29%). La bataille se déroule également sur le marché publicitaire. Celui-ci, dominé par Google (230 milliards de dollars de revenus annuels) et Meta (124 milliards de revenus annuels) a vu ces dernières années un acteur prendre une nouvelle ampleur. En effet, Amazon (43 milliards de revenus annuels) a augmenté son CA sur le marché publicitaire de 110% entre 2023 et 2020.

Amazon pèse de plus en plus sur le marché publicitaire, dominé par Google et Meta. © CB Insights

Enfin, la concurrence s'est intensifiée sur un autre marché : celui de l'IA. Hormis Apple, tous les Gafam ont investi dans des entreprises d'IA générative.

Hormis Apple, tous les Gafam ont investi dans des entreprises d'IA générative. © CB Insights

A noter que Google et Microsoft sont les Gafam les plus actifs dans ce secteur, avec 11 transactions effectuées à eux deux.