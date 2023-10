Vinted, un nouveau poids lourd du e-commerce en Europe

Le leader de la seconde main vestimentaire envisagerait une introduction en Bourse, après une croissance exceptionnelle en 2022, en contraste avec un marché de la mode en ligne.

La marketplace Vinted s'apprête à vendre pour 200 millions d'euros d'actions en prévision d'une éventuelle introduction en Bourse, révèle le Financial Times. Le leader de la mode d'occasion en Europe, valorisé à hauteur de 3,5 milliards d'euros en mai 2021, a le vent en poupe. Et pas seulement parce que la société lituanienne comptait 80 millions de membres inscrits en 2022. Le groupe n'a pas cessé de s'étendre depuis sa création en 2008 pour atteindre désormais 21 marchés en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni…) et Amérique du Nord. Son chiffre d'affaires s'élevait à 370,2 millions l'année dernière.

Une croissance à contre-courant du secteur

Le retour des consommateurs en magasin et la tendance inflationniste en Europe ont négativement impacté la croissance des pure players de la mode en 2022. Mais Vinted fait exception. Des prix abordables et la tendance à une consommation plus durable pour une partie des consommateurs sont la recette du succès du retailer de produits de seconde main. Résultat, son chiffre d'affaires a bondi de 51% en 2022, quand celui du n°1 de la mode en Europe, Zalando, colosse aux 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, a stagné de 0,1%. Avec 30 millions de membres de plus que Zalando, le spécialiste de la seconde main a réussi à s'ancrer dans les habitudes de consommation des européens.

La France, premier marché de Vinted

La France est le premier marché de Vinted en nombre de commandes traitées, explique son DG Thomas Plantenga. Les 23 millions de Français inscrits sur la marketplace représentent 29% de sa base mondiale. Il faut dire que la mode d'occasion a conquis le cœur des Français : depuis 2019, les audiences de Vinted et Leboncoin ne cessent de progresser dans le pays (+42% pour Vinted). A contrario, Zalando enregistre un recul de ses audiences sur la même période.

En septembre 2023, Vinted a enregistré 17 millions de sessions en France. Un chiffre dix fois supérieur aux audiences de Zalando et de la section mode de Leboncoin. Après le Danemark en septembre 2023, Vinted devrait arriver en Finlande d'ici la fin de l'année.