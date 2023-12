Business France lance sa marketplace pour accélérer le développement international des producteurs français

La plateforme B2B répertorie à son lancement 22 500 produits français disponibles à l'export. Non transactionnel, le site est avant tout une vitrine qui permet une mise en relation entre acheteurs et vendeurs.

Business France, agence nationale pour l'internationalisation de l'économie française, annonce le lancement de sa marketplace B2B ce vendredi 8 décembre. Orchestrée en partenariat avec Mirakl et Adobe Commerce, Business France Marketplace a pour objectif d'être une vitrine à l'international pour les petites et moyennes entreprises françaises.

Avec cette initiative, Business France centralise ses trois "e-vitrines" lancées en 2021 et permet un contact direct entre les professionnels. La marketplace, non transactionnelle, est gratuite pour les entreprises françaises exposantes. A l'heure du lancement, elle compte 2 500 vendeurs, 3 500 acheteurs étrangers et 22 500 produits disponibles à l'export. Ces derniers sont répertoriés dans trois catégories : les cosmétiques, les produits alimentaires et les vins & spiritueux. Business France précise que la marketplace "couvrira progressivement davantage de secteurs" comme la mode, le sport et l'industrie.

Les acheteurs et vendeurs d'ores et déjà inscrits sur la plateforme sont, en partie, issus des bases utilisateurs des e-vitrines spécialisées. Les 80 bureaux étrangers de Business France prospectent également les entreprises identifiées comme potentiels acheteurs pour qu'elles s'inscrivent sur la plateforme. L'agence nationale ne déclare pas d'objectifs quantitatifs.

Une page produit sur la marketplace. © Business France

Le projet s'inscrit dans le plan "Osez l'Export" qui, avec 125 millions d'euros, vise à dynamiser les exportations françaises en portant à 200 000 le nombre d'entreprises exportatrices d'ici 2030. Depuis deux ans, Business France tente de s'adapter à la transformation numérique du marché alors que "80% des interactions entre fournisseurs et acheteurs BtoB s'effectueront en ligne en 2025", selon Laurent Saint-Martin, directeur général de l'agence gouvernementale. Elle avait déjà annoncé soutenir six marketplaces du secteur de la mode en septembre 2021 et conclu un partenariat avec Alibaba.com en mars 2023. Celui-ci permettait à 200 entreprises françaises de bénéficier d'un compte "Gold Supplier" sur le site chinois pendant 24 mois au tarif négocié de 2 250 euros (contre 14 000 euros).