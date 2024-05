JO Paris 2024 : comment les acteurs de la livraison se préparent aux contraintes

Alors que les Jeux olympiques et paralympiques s'installeront à Paris cet été, l'interprofessionnelle et les entreprises de la logistique du dernier kilomètre s'organisent pour assurer la livraison des colis.

Si l'impact des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui réuniront plus de 15 millions de visiteurs cet été, est difficile à prévoir, le nombre de livraisons en Île-de-France devrait être multiplié par 1,7 à 2,2 selon ELV Mobilité. A moins de cent jours de l'événement sportif, les logisticiens s'organisent pour relever le défi d'une hausse des flux dans un Paris jonché de zones de restriction, de touristes et de voies réservées.

Des outils technologiques communs

Afin de garantir le maintien des livraisons du quotidien en Île-de-France, le Grand Paris et les associations interprofessionnelles de la logistique ont créé LUJOP. Depuis le 26 avril, l'organisation, accompagnée par Logistik Low Carbon, a mis à disposition des professionnels quatre outils sur la plateforme Joptimiz.green :

Visualiz : Une carte interactive pour planifier les livraisons "en identifiant toutes les restrictions et les lieux d'intérêt", explique Jérôme Douy, directeur délégué chez Union TFL, membre fondateur de LUJOP. Sont identifiés : les périmètres sécurisés, les points d'entrée pour les livreurs en zones rouges, les stations-service, les aires de livraison..."Les données sont téléchargeables et peuvent être implémentées aux logiciels TMS des entreprises", poursuit-il.

Itinériz (bientôt disponible) : Un calculateur du meilleur itinéraire. "En cours de construction, il devrait être disponible fin mai", précise Jérôme Douy.

CirQliz : Un générateur de QR Code pour les livreurs en zones bleues. Cet outil facultatif est parallèle au dispositif obligatoire "Pass JOP" de la préfecture. "Les QR code sont obligatoires pour les livreurs dans les périmètres rouges mais dans les zones bleues, seul un justificatif est demandé lors des contrôles aléatoires, rappelle le directeur délégué chez Union TFL. Pour ces contrôles en zones bleues, nous proposons des QR Code pour une lecture facilitée des justificatifs".

Numeriz (bientôt disponible) : Une application de réservation d'aires de livraison. "Sur les sites très encombrés, la Ville de Paris ajoute cinquante aires de livraison mais le stationnement restera tendu et doit être anticipé", estime Jérôme Douy.

Au-delà de ces outils, LUJOP alerte les pouvoirs publics sur les enjeux de la livraison. Dans certaines zones rouges (interdites aux véhicules motorisés deux heures avant et après les épreuves), les livraisons ne sont pratiquement autorisées que de nuit. "Nous avons donc invité la préfecture à identifier dans la journée des créneaux de livraisons supplémentaires et elle s'est engagée à travailler sur le sujet ", illustre le directeur délégué d'Union TFL.

Initiatives particulières

Si les démarches de l'interprofessionnelle sont nombreuses, les entreprises du dernier kilomètre s'organisent aussi en interne. La livraison en point relais est une facilité pour cette période chargée, selon Patrick Goeuriot, coordinateur de la mission JO chez DHL. Relais Colis souhaite réorganiser d'ailleurs son maillage de points pour qu'il soit aussi dense qu'en temps habituel. "Nous nous organisons avec nos partenaires pour anticiper le potentiel recrutement de points relais", explique Christophe Cornilleau, CEO de Walden Express International (Ciblex et Relais Colis). La société, qui espère une mise en avant de la livraison en point relais comme une alternative à la livraison à domicile, anticipe des volumes de colis au moins aussi importants qu'en temps normal.

"Nous avons développé un outil pour déterminer si une adresse sera livrable sur un jour et une heure donnée"

Les livreurs à vélo sont essentiels pour les livraisons en périmètres rouges. DHL, tout comme Amazon ou Walden Express International, prévoit donc d'augmenter sa flotte de vélos-cargo pour livrer ces zones. Selon un porte-parole, Amazon s'engage à livrer deux colis sur trois à Paris grâce à des vans électriques, des vélos-cargo ou des livreurs à pieds. De son côté, DHL Express prévoit des livraisons hybrides : "Nous nous préparons dans certains cas à envoyer deux coursiers dans un van, confie Patrick Goeuriot. L'un essaiera de se rapprocher au maximum de la destination et l'autre ira à pied avec son sac à dos si le van est bloqué à l'entrée d'un périmètre de sécurité."

Pour accompagner leurs livreurs, les spécialistes du dernier kilomètre améliorent également leurs outils tech. Si certains, comme Uber, prévoient simplement de relayer toutes les informations relatives aux JO sur leur application pro, d'autres, à l'instar de DHL, vont adapter les scanners des coursiers pour ajouter "une fonctionnalité de messages et d'alertes pour prévenir des imprévus", détaille le coordinateur de la mission JO. La société de livraison d'objet volumineux Trusk va même plus loin : "Nous avons développé un outil pour déterminer si oui ou non une adresse sera livrable sur un jour et une heure donnée", détaille Sarah Gimenez-Fauvety, directrice des opérations de la société de livraison pour Ikea, Leroy Merlin ou Castorama. Dans le cas où ce sont ces enseignes qui sont chargées de la réservation d'un créneau et que l'adresse n'est pas livrable, nous proposerons des dates alternatives.

Zones d'incertitudes

L'anticipation est le mot d'ordre mais certaines perturbations sont inévitables. "Il est évident qu'il y a des jours où il sera quasiment impossible de livrer dans Paris, comme le jour de la cérémonie d'ouverture ou pendant le marathon olympique", illustre Sarah Gimenez-Fauvety. Un constat partagé par Christophe Cornilleau : "Il sera particulièrement compliqué de livrer dans Paris sur quatre jours en tout, donc nous anticipons de ne pas pouvoir nous déplacer à ces dates là". Le deuxième point de vigilance concerne les axes autoroutiers vers Paris où "nous avons peu d'informations", confie le CEO de Walden Express International. Pour prévenir de possibles détournements de trajets ou empêchements, Trusk prévoit de renforcer ses équipes service client pendant l'été.