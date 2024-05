Les French Days s'imposent un peu plus dans l'e-commerce en 2024

Dans une étude publiée ce 17 mai, Foxintelligence dresse le bilan des ventes e-commerce au mois d'avril 2024.

La période promotionnelle des French Days 2024 fut un succès selon les données de Foxintelligence. Signe qu'avec un pouvoir d'achat toujours contraint, les e-shoppers français sont particulièrement sensibles aux réductions. Les achats effectués entre le 30 avril et le 7 mai 2024, ont représenté 2,3% du total des ventes sur les 12 derniers mois.

© Foxintelligence

Une part de marché plus importante de 0,6 point par rapport à 2023. Avec un panier moyen de 57 euros pendant les French Days 2024, la dépense moyenne des e-shoppers est, elle aussi, en augmentation de 2 euros sur un an.

La catégorie maison progresse

A l'échelle européenne, l'e-commerce au mois d'avril fut plus mitigé, bien qu'en croissance. Les ventes en ligne en Europe ont progressé de 5% en valeur et de 11% en volume sur un an en avril 2024. Des taux de croissance annuels inférieurs aux deux mois précédents.

© Foxintelligence

Les deux principaux pôles de dépenses, que sont la mode et le high tech, continuent de perdre des parts de marché sur un an dans l'ensemble des marchés (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni). Mais le poids des ventes maison, troisième catégorie dans la majorité des pays européens, est en progression par rapport à avril 2023 en Allemagne (16%), en Espagne (13%) et en Italie (13%). Hormis pour les 20% des e-shoppers européens qui dépensent le plus, la catégorie maison est d'ailleurs la seule en hausse sur un an.