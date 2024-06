Shopify dévoile ses nouveaux outils axés sur l'international et l'IA

Pour le Shopify Summer Editions 2024 ce 24 juin, le prestataire e-commerce annonce un outil pour les activités B2B et internationales ainsi que de nouvelles fonctionnalités avec l'IA.

A l'occasion de son événement bi-annuel Shopify Editions, la société canadienne présente ce 24 juin une série d'outils pour faciliter l'extension d'activité des e-commerçants et optimiser la création de contenus avec l'IA. "Nous avons publié plus de 150 mises à jour conçues pour créer une plateforme plus cohérente et plus puissante pour nos millions de commerçants et notre réseau mondial de développeurs", résume Harley Finkelstein, président de Shopify, au JDN.

Mais si nous devions retenir une seule nouveauté, ce serait sans doute Shopify Markets. Alors que 27% de ses clients sont européens, la plateforme a compris l'importance de l'internationalisation et du B2B en Europe. Auparavant, les fonctionnalités d'internationalisation, de création d'e-commerce B2B et de gestion de points de vente étaient éparpillées au sein de l'infrastructure Shopify. Aujourd'hui, elles sont centralisées au sein de Shopify Markets. Au-delà de vendre dans un nouveau pays en quelques clics, les e-commerçants peuvent personnaliser le catalogue de produits selon les marchés ou adapter le design de leur e-commerce pour les pros. Le nouvel outil est aussi plus stratégique : les marchands ont une vue d'ensemble de leur diversification avec une analyse des performances. "L'une des fonctionnalités qui m'enthousiasme le plus dans cette édition est Markets", confie Harley Kinkelstein.

L'IA poursuit son intégration

Parce qu'on ne peut plus parler de nouveautés sans parler d'IA générative, Shopify annonce l'intégration de certaines fonctionnalités IA. Avec son outil Media Editor, lancé il y a six mois, Shopify déclare avoir sauvegardé plus d'un million d'images générées par IA. Aujourd'hui, il est mis à jour et accessible depuis l'application. La modification des images directement dans l'éditeur de la boutique en ligne et l'éditeur de mails est possible.

L'IA textuelle de la plateforme, Shopify Magic, compte deux nouvelles intégrations. La première permet d'automatiser l'étiquetage : l'IA analyse la photo du produit et les mots-clés indiqués par le marchand puis pré-remplit automatiquement le formulaire avec la couleur, le matériau et le style associé. La deuxième concerne la relation client avec la génération de réponses aux questions clients. En résumé : pas de grandes innovations, mais des automatisations simples qui permettent aux e-commerçants d'éviter les tâches chronophages.