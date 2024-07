A 10% en 2023, la part du e-commerce dans le retail atteint un plafond de verre

Dans son édition 2024 des "Chiffres-clés du e-commerce" publié ce 10 juillet, la Fevad confirme le retour à la normale pour les ventes en ligne après le faste des années covid.

En février dernier, la Fevad dévoilait des ventes e-commerce de produits en recul de 1,8% en 2023 par rapport à 2022. Difficile de dire, à l'époque, si cette baisse était proportionnelle à la dynamique du marché du retail au global. Ce 10 juillet, la fédération publie son édition 2024 des "Chiffres-clés du e-commerce", répond à la question : la part des ventes en ligne dans le commerce de détail stagne à 10% en 2023.

© Fevad

La part du marché du e-commerce dans le retail se stabilise donc à 10%, un point de plus qu'en 2019, après les deux années exceptionnelles dues au Covid-.19

L'habillement et le meuble encore dynamiques

Dans le détail, seules deux catégories progressent significativement : l'habillement et le meuble, avec des parts de maché en hausse respectivement de 18% à 21% et de 21,9 à 23,9% entre 2022 et 2023. A noter que le meuble présente le deuxième taux de pénétration le plus élevée du e-commerce, après le high-tech, avec un chiffre d'affaires en revanche limité à 3,5 milliards d'euros.