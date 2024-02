Marketplaces, maison et beauté : les rescapés de l'e-commerce en 2023

L'e-commerce atteint 159,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, une hausse de 10,5% par rapport à 2022. Alors que les ventes de produits poursuivent leur chute, certaines catégories donnent de l'espoir aux commerçants.

Ce jeudi 8 février, la Fevad présente au ministère de l'Economie et des Finances le bilan 2023 du e-commerce après une deuxième année marquée par l'inflation (+4,9%). Cette année encore, la vente de produits est sous vents contraires alors que les services (62% du marché) connaissent une croissance annuelle de 20%.

Le chiffre d'affaires des ventes en ligne, produits et services réunis, atteint 159,9 milliards d'euros en 2023, en hausse de 10,5% sur un an. Une croissance légèrement en deçà des 13,8% enregistrés en 2022 et due à un panier moyen, impacté par l'inflation, en progression de 5,4% mais aussi à une progression de 4,9% des transactions.

Générant 61,2 milliards d'euros de revenus, la vente de produits est en recul de 1,8% par rapport à l'année dernière. En 2022, elle avait déjà accusé une baisse de son chiffre d'affaires de 7% versus 2021. Sur l'année 2023, les transactions ont chuté de 3% avec un panier moyen s'établissant à 59 euros (+1%). Les sites leaders (panel iCE 100 de la Fevad) sont épargnés, en partie grâce à l'alimentaire (+11%), avec des ventes stabilisées (+0,6%) après une chute de 9% en 2022.

Revoir le mix produit

Sur le non alimentaire, les produits continuent de dévaler la pente avec des commandes en recul de 9% en 2023 pour les sites de l'iCE 100. Seules les marketplaces sont épargnées avec un volume d'affaires en léger recul de 1%. Elles résistaient déjà bien à la crise il y a un an avec un volume d'affaires en baisse de seulement 1,6%. A titre d'illustration, la licorne française Mirakl, qui accompagne les retailers dans le développement de leur marketplace, a enregistré une croissance record de son volume d'affaires de 50% en 2023.

Les résultats du e-commerce présentent des cyberacheteurs qui ne consomment pas moins, -2% de commandes sur les sites du panel en 2023, mais différemment. "Les secteurs où il existe une offre de seconde main importante ou ceux qui s'inscrivent dans des cycles de renouvellement plus variables sont confrontés à des baisses des volumes", indique la Fevad. Ainsi les catégories beauté (+5%) et meuble/décoration (-1%) résistent mieux que la mode (-5%) et les produits électroniques (-9%).

Des tendances qui ont poussé les retailers à revoir le mix produits de leur offre. Fin novembre, La Redoute annonçait se concentrer sur la maison qui devrait atteindre 75% du CA d'ici 2027. "Sur le long terme, le secteur de la maison est plus résilient et stable que celui du prêt à porter", rappelait Philippe Berlan, directeur général du groupe dans une interview accordée au JDN. Ce ne sont pas les marques de mode Rabanne et A.P.C. qui démentiront, elles qui se sont diversifiées dans le maquillage pour la première et les produits pour la peau pour la deuxième.