L'e-commerce européen accélère en septembre, la mode à la pointe

Dans son dernier baromètre, Foxintelligence fait état des tendances e-commerce au mois de septembre 2024.

Les ventes e-commerce en Europe ont progressé de 9% en valeur et de 18% en volume sur un an en septembre 2024, selon le dernier rapport de Foxintelligence. Des taux de croissance en hausse en comparaison des mois précédents où ceux-ci s'établissaient à 6% en valeur et 13% en volume. Parmi les différentes catégories, la mode tire particulièrement son épingle du jeu. Pour la première fois depuis la création du baromètre eCommerce Pulse en septembre 2023, les parts de marché de la mode en ligne sont en croissance dans la majorité des pays européens.

La mode a progressé sur un an dans 4 des territoires étudiés, le Royaume-Uni étant l'exception. Avec 24% de parts de marché, l'Allemagne est l'un des deux pays du panel avec le Royaume-Uni où la mode domine les ventes e-commerce. Les 20% des e-shoppers les plus dépensiers tirent cette hausse européenne avec 17% de leurs dépenses en ligne dédiées à la mode, une part qui croît sur un an. Vinted est d'ailleurs présent dans le top 10 des sites préférés des e-shoppers les plus dépensiers au Royaume-Uni, en France et en Italie.

Côté mode de première main, Zalando est le seul à figurer dans deux top 10, celui de l'Allemagne et de l'Italie. En bonne place sur un marché en croissance, le pure player a revu à la hausse ses prévisions annuelles ce 11 octobre. Pour le high-tech, en baisse continue depuis un an, la croissance n'est toujours pas au rendez-vous...