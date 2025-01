Clap de fin pour la NRF 2025 : trois enseignements tirés du rendez-vous mondial du retail

Après trois jours de conférences, de visites de magasin et de rendez-vous clients, le "Big Show" 2025 de la NRF à New York baisse le rideau. Les avancées des retailers mondiaux, les nouveautés chez les géants de la tech… ce qu'il faut retenir.

Comme chaque année, le NRF Retail's Big Show donne le ton pour les acteurs du retail avec trois jours d'innovations. Mais l'édition 2025 a été un succès à en croire le nombre de visiteurs dans les allées le deuxième jour. Voici ce que nous a appris le NRF Retail's Big Show 2025.

Les agents d'IA, stars chez les géants de la tech

Nvidia a ouvert le bal lors de la plénière d'ouverture en présentant Agentic AI Blueprints pour que les développeurs puissent construire et développer des agents d'IA dotés de connaissances, de raisonnement et capables d'actions. Une tendance qui s'est confirmée quelques heures plus tard quand Microsoft, accompagné de Walmart et Canadian Tire, a vanté les mérites de ces agents d'IA dont Personalized Shopping Agent pour assister les consommateurs dans leur shopping et Store Operations Agent pour les vendeurs en magasin. L'un des cas d'usage présenté était un agent IA qui indique les références à déplacer de la réserve vers les rayons selon les données d'inventaire. Et le thème a fait mouche. Pour assister à la session il a fallu patienter 20 minutes dans une file d'attente. Google Cloud a également profité du salon pour lancer Google Agentspace qui comprend des agents d'IA pour améliorer l'efficacité des collaborateurs dans un contexte de hausse des coûts. Au-delà des annonces, les agents d'IA ont envahi les allées chez Salesforce ou SAP, éclipsant les cas d'usage d'IA générative "plus classiques".

La computer vision pour la fraude

Ces agents d'IA ont aussi permis de remettre à la page la vision par ordinateur. La combinaison des deux technologies permet d'analyser les images d'une vidéo et de déclencher des actions en conséquence, donnant naissance à plusieurs cas d'usage intéressants. Lowe's, accompagné de Nvidia, a montré comment la computer vision analyse l'encaissement des clients pour détecter des anomalies en temps réel. .

Dans les allées, Diebold Nixdorf faisait la démonstration de sa plateforme de computer vision dédiée aux caisses libre-service pour réduire la fraude. Une tendance également repérée chez Zebra Technologies. Les caisses libre-service étaient décidément tendance, Microsoft a évoqué Azure AI Vision pour la reconnaissance des fruits et légumes. La vision par ordinateur a été abordée par Trang To, VP omnicanal pour Tapestry : "elle permet de détenir des informations clés à propos du merchandising ou de la formation des vendeurs".

Le retail physique renait avec plus de tech

La thématique du retail physique a été largement abordée durant les trois jours de salon. Tout le monde s'est accordé à dire que les points de vente physique ne sont pas morts et que la GenZ est plus friande du shopping IRL que les millennials. Une fois le constat fait, a été brandi le défi de la data en magasin : alors qu'en e-commerce chaque action du client est traçable, en magasin la donnée client est plus complexe à capter. La VP omnicanal pour Tapestry voit en l'IA et la computer vision une opportunité pour atteindre le même niveau de data en magasin qu'en e-commerce.

De son côté, H&M réinvente ses magasins, en commençant par celui de New York selon la prise de parole de Ellen Svanström, chief digital information officer de H&M. Le groupe de mode teste une technologie de capteurs type RFID, qui, combinés à des solutions d'IA, pourraient permettre aux vendeurs de mieux localiser les produits mais également d'assister une vente en formulant des recommandations. " Nous n'en sommes qu'aux prémices ", tempère Ellen Svanström. Il faudra attendre le NRF Retail's Big Show 2026 pour connaître les résultats de cette expérimentation.