Intermarché réduit la fraude aux caisses automatiques grâce à l'IA

Après un test jugé concluant avec l'Intermarché de La Farlède (83), le Groupement Les Mousquetaires annonce ce 8 janvier 2025 étendre la technologie d'IA Smart Vision développée par Diebold Nixdorf.

A quelques jours de la NRF, le Groupement Les Mousquetaires, rassemblant quelques que 4 000 points de vente en Europe, annonce investir dans la technologie Vynamic Smart Vision du fournisseur de caisses automatiques Diebold Nixdorf. Concrètement, le groupe veut permettre à chaque magasin adhérent qui le souhaite d'équiper ses caisses automatiques d'une caméra intelligente alimentée par une IA pour réduire la fraude. Et les enjeux sont importants : "Avec l'inflation en 2024, le phénomène de fraude dans le retail a pris de l'ampleur, observe Hervé Grelet, fraude VP EMEA chez Diebold Nixdorf. Il fallait que l'on travaille sur l'identification et la reconnaissance de cette fraude sur les caisses libre-service".

Vingt cas de fraudes résolus

Pour développer sa technologie de vision par ordinateur, Diebold Nixdorf a travaillé à partir de mars 2024 avec l'Intermarché de La Farlède (83) qui a ajouté des caméras à ses caisses libre-service. "Au-delà de voir, les caméras équipées d'IA visuelle peuvent comprendre, explique Hervé Grelet". Derrière l'appellation Vynamic Smart Vision, se cache un modèle de vision par ordinateur. Dans un premier temps, le fournisseur a branché son IA sur les 4 caisses libre-service du magasin sans conséquences sur le parcours client afin de mesurer pendant six semaines plus de 15 000 transactions. Les cas de fraudes les plus courants, comme les produits dérobés ou un changement de code-barres, ont été identifiés. "Notre solution Smart Vision traite aujourd'hui une vingtaine de business case regroupés dans cinq master use case", détaille le VP EMEA de Diebold Nixdorf. Ainsi, le modèle de vision par ordinateur, entraîné sur les données de l'Intermarché de La Fardèle, détecte la nature des produits, la correspondance avec les codes-barres, les objets cachés ou dissimulés…

Image enregistrée par la caméra située au dessus de la caisse en libre-service. © Diebold Nixdorf

Un épisode comme celui de ce jeune homme de 19 ans pesant une PS4 au rayon fruit et légumes pour ne la payer que 9 euros en caisse libre-service ne seront plus possibles avec cette technologie. Quand un cas est détecté par l'IA, "un message est envoyé sur l'écran pour demander au consommateur s'il est sûr d'avoir scanné tous ses articles. Si l'erreur n'est pas résolue, la transaction est bloquée et l'hôtesse de caisse intervient", illustre Hervé Grelet. Cette dernière reçoit en temps réel sur son terminal la vidéo de la transaction pour identifier le problème. Ensuite, le consommateur est accompagné pour finaliser sa transaction dans les règles de l'art. Ce dispositif a été officiellement lancé dans l'Intermarché de La Farlède en juin 2024.

12 000 euros sécurisés

Après trois mois de tests, Diebold Nixdorf et les équipes du magasin exposent les premiers résultats de ces caméras intelligentes. Les caisses libre-service de l'Intermarché de La Fardèle partaient avec un niveau de démarque inférieur à la moyenne avec 1,5% des transactions frauduleuses et 25% des transactions nécessitant l'intervention d'un collaborateur. "Nous avons réussi à réduire la démarque de 68% et ainsi diminué l'intervention des hôtesses de 12%", se félicite le VP EMEA de Diebold Nixdorf. En amont de la transactions, les consommateurs sont informés qu'ils sont filmés par la caisse, les caméras ont donc aussi un effet préventif. Diebold Nixdorf estime le montant des transactions sécurisées grâce au dispositif à 12 000 euros sur la période.

Fort de ces premiers résultats, le fournisseur de caisses anticipe la suite. La plateforme d'IA Vynamic Smart Vision sera commercialisée d'ici avril 2025 pour que les magasins du Groupement puissent en bénéficier. Les autres groupes de retail pourront aussi s'offrir la solution dont le prix reste confidentiel. "Nous travaillons à des connexions pour que notre plateforme soit viable même en dehors de notre logiciel de caisse propriétaire", confie Hervé Grelet.

En parallèle, Diebold Nixdrof démarre avec le Groupement Les Mousquetaires un nouveau test pour enrichir sa plateforme Smart Vision avec une IA capable de reconnaître les différentes variétés de fruits et légumes. "C'est un énorme gisement : une intervention d'hôtesse sur deux survient dans le cas de fruits et légumes, révèle Hervé Grelet. Notre objectif est de réduire ces interventions de 40 à 50%". L'IA n'a pas fini de nourrir les caisses libre-service.