Le Fourgon, spécialiste de la livraison de produits consignés, lève 8,2 millions d'euros

Ce nouveau financement, dont une partie provient d'une campagne de crowdfunding, doit permettre à la start-up de desservir dix nouvelles agglomérations et d'étendre sa gamme de produits.

Quatorze mois seulement après avoir récolté 10 millions d'euros, Le Fourgon annonce un nouveau tour de table. Ce spécialiste français de la livraison de produits consignés annonce ce 29 janvier lever 8,2 millions d'euros. 5,7 millions d'euros ont été collectés auprès de ID4 Ventures, Teampact Ventures, La Poste Ventures, Bred, Noshaq et Future Positive Capital. Le reste, soit 2,5 millions d'euros, provient d'un crowdfunding mené auprès de 1 590 particuliers.

Fondée en 2021, cette start-up livre ses produits consignés (des boissons, des produits alimentaires, des produits ménagers et des produits d'hygiène) dans vingt agglomérations françaises. "On dépose chez le client les produits qu'il a commandés et on récupère les emballages des produits déjà livrés. Ensuite, on nettoie ces emballages avant de les remplir à nouveau" détaille Charles Christory, CEO et cofondateur. Les bouteilles et les emballages sont ainsi réutilisés une quarantaine de fois. Résultat, Le Fourgon assure avoir permis l'économie de "plus de 9 250 tonnes de plastiques".

Près de 300 producteurs partenaires

Pour livrer ses produits, Le Fourgon a passé des partenariats avec près de 300 producteurs. "Au début, ce n'était pas évident de les convaincre car le réemploi avait totalement disparu en France. Désormais, on fait plus de volumes donc c'est un peu plus simple. On est même devenu le premier client de certains producteurs", confie le dirigeant. Pour générer des revenus, la start-up revend un peu plus cher les produits qu'elle a achetés à ces producteurs. A noter que la livraison est gratuite dès 40 euros d'achat.

Le Fourgon revendique plus de 68 000 clients. Parmi eux, des particuliers mais aussi des professionnels comme des restaurants, des traiteurs, des associations ou encore des retailers comme Chronodrive. Si "le BtoC représente 85% des volumes", Le Fourgon pourrait profiter d'un coup de pouce règlementaire pour convaincre davantage de professionnels. En effet, la loi Agec (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, ndlr) a fixé l'objectif de supprimer tous les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040.

Ce nouveau financement intervient seulement quatorze mois après la série A bouclée en novembre 2023. "Nos entrepôts engendrent beaucoup de dépenses. Ce ne sera pas notre dernière levée de fonds", annonce Charles Christory. En attendant, Le Fourgon entend profiter de ce nouveau tour de table pour réaliser deux objectifs : desservir dix nouvelles agglomérations en 2025 et élargir sa gamme de produits.