Airbnb diversifie son modèle avec une offre de services mondiale

Après s'être imposée dans le secteur de la location de courte durée, la plateforme américaine ouvre un nouveau volet en permettant aux utilisateurs de réserver des prestations personnalisées dans des centaines de villes.

Airbnb élargit ses activités en proposant une gamme de services à la demande, disponibles directement sur sa plateforme dans plusieurs villes à travers le monde. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de réserver des prestations comme des massages, des repas ou des services de coiffure, en complément de la location de logements.

Une extension progressive à 260 villes

L'annonce a été faite par Brian Chesky, cofondateur et dirigeant d'Airbnb, lors d'une conférence de presse à Los Angeles. L'offre de services sera déployée dans un premier temps dans 260 villes. Brian Chesky a déclaré dans Huffingtonpost : "Les hôtels ont quelque chose que nous n'avons pas : les services". Il a ajouté qu'avec cette nouveauté, les utilisateurs d'Airbnb pourront commander des repas, faire appel à un coiffeur ou réserver une séance de massage, tout en séjournant dans une location ou même à leur domicile.

Selon Airbnb, les partenaires professionnels ont en moyenne 10 ans d'expérience et doivent fournir des justificatifs d'identité et de certification. L'entreprise précise que cette sélection vise à assurer la qualité et la fiabilité des prestations proposées.

Une offre enrichie d'expériences et de services

En plus des services classiques, Airbnb a renforcé son programme d'"expériences", déjà proposé dans certaines destinations. L'entreprise a lancé une nouvelle catégorie baptisée Airbnb Originals. Ces expériences incluent des activités encadrées par des personnalités, telles que des sessions de beach-volley avec l'athlète olympique Carol Solberg à Rio ou des rencontres avec la chanteuse Megan Thee Stallion à Los Angeles.

Brian Chesky a expliqué que cette diversification a pour but d'augmenter la fréquence d'utilisation de l'application : "Nous avons soudain réalisé que cela pourrait entraîner un usage hebdomadaire, et non plus seulement annuel, de l'application" a indiqué Brian Chesky cité dans France 24.

L'entreprise prévoit d'élargir progressivement le nombre de services et d'intégrer des catégories supplémentaires comme la garde d'enfants, ce que Brian Chesky a qualifié d'"objectif ultime".

Performances financières et contexte

Airbnb a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars.

Malgré cette croissance, la plateforme continue de faire face à des restrictions imposées par certaines grandes villes comme Paris ou New York. En novembre dernier, la France a modifié la fiscalité applicable aux meublés touristiques et autorisé les maires à fixer des quotas de locations.

Brian Chesky a également indiqué que l'entreprise a mis en place un nouvel agent basé sur l'intelligence artificielle pour le service client, déployé dans un premier temps aux États-Unis. Il s'agit, selon lui, du "meilleur de toutes les applications de voyages".