La stratégie Barnacle SEO, une solution face à Google SGE ?

La stratégie de la bernique connaît un second souffle avec l'arrivée progressive de la Search Generative Experience.

Les tests actuels de Google SGE font resurgir le terme "Barnacle SEO". Cette stratégie, appelée quelquefois stratégie de la bernique, selon les traductions, a été inventée par Will Scott, PDG de Search Influence, en 2007. Elle reprend l'image de la bernique, ce coquillage en forme de chapeau chinois, qui s'accroche à un rocher et y élit domicile. Selon Will Scott, il s'agit de "s'attacher à un gros objectif et attendre que les clients flottent au gré du courant". Cela revient pour un petit site à s'accrocher à de "gros" sites bien référencés pour profiter de leur popularité. L'intérêt est de présenter un "petit" site sur des mots clés trop compétitifs pour lui grâce au classement du gros site.

"Cette stratégie est pour moi à privilégier dans un cadre local et pour des TPE ou PME principalement", confirme Quentin Brizard, consultant acquisition chez WeBird. "Ces dernières n'ont généralement ni le temps, ni les ressources nécessaires pour réaliser leur propre site de A à Z avec une vraie stratégie SEO. Le Barnacle SEO permet d'avoir une possibilité de visibilité en réduisant les coûts par rapport aux actions réalisées".

Récif à repérer et accroche à renforcer

Pour s'attacher au bon rocher, "notre stratégie repose sur la même base : créer des profils ou des pages sur de gros sites", livre Quentin Brizard. "Ce sont plutôt les supports qui changent. En fonction de la nature du client, nous choisissons les annuaires type page jaunes, mappy, les annuaires de métier, les annuaires localisés, les sites des mairies, les sites d'avis, ou des sites de fournisseur ou de distributeur. Notre base commune demeure les réseaux sociaux, classiques mais efficaces. Nous utilisons Facebook, Instagram, ainsi que les services Google via Business Profile. Et Pinterest, qui est très puissant en fonction du secteur d'activité."

Afin de se faire une idée précise de la roche sur laquelle se poser, certains SEO utilisent même un outil comme SEMRush. L'idée est de vérifier que les sites web tiers sont classés sur des requêtes intéressantes et offrent de belles perspectives. Pour cela, il est par exemple possible d'aller sur "Vue d'ensemble des mots clés", puis dans la rubrique "Analyse des SERP" sur SEMRush.

© SemRush

© SemRush

"Ensuite, une fois que l'ensemble des coquilles sont attachées à leur rocher, nous tâchons de solidifier l'accroche", reprend Quentin Brizard. "Sur les sites tiers, nous allons donc solliciter des avis sur ces différents profils, lorsque l'ajout d'avis est possible sur la page. Et réaliser quelques liens, afin d'augmenter la visibilité du profil dans le site en lui-même et donc de favoriser son affichage dans les SERPs." Notons que les liens dirigent directement vers la page où se trouve le profil, afin de la mettre en avant et de donner plus de puissance à celle-ci. "C'est le même principe que du netlinking, sauf qu'il est réalisé sur un site extérieur", continue Quentin Brizard.

Concernant le suivi des profils sur les sites tiers, il est possible d'effectuer une veille en passant par un site comme Visualping. Il permet d'utiliser un conteneur pour suivre les modifications sur la page. Une façon par exemple d'ignorer les résultats payants. La veille peut être quotidienne.

© Visualping

Vous pouvez par exemple surveiller grâce à cet outil une page protégée par un mot de passe en configurant des "actions" pour soumettre des informations d'identification utilisateur. Indiquons que si nos tests ont été infructueux en la matière, le service client contacté a annoncé vouloir résoudre le problème prochainement.

Les rochers de l'IA

L'affichage actuel de Google SGE pourrait donner un second souffle au Barnacle SEO. "Les résultats SGE présentent souvent les mêmes sites web que ceux qui sont répertoriés sur les sites web d'agrégateurs ou d'annuaires", note Amanda Jordan, director of digital strategy chez RicketyRoo Inc. "Ces sites sont également souvent visibles dans le carrousel SGE."

Quentin Brizard témoigne : "Puisque SGE regroupe l'ensemble des résultats d'une SERP en direct pour fournir une réponse appropriée, une stratégie Barnacle est en accord avec Google SGE. La lignée est d'ailleurs la même : gagner en visibilité sur d'autres supports que le "petit site". En multipliant les portes d'entrée, nous multiplions les apparitions possibles dans SGE. Cela est surtout vrai concernant des lieux, comme des restaurants, des cafés, ou des magasins ou des services comme la plomberie ou la peinture, dans le cadre de requêtes de comparaison, de localisation ou encore d'avis."