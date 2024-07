AI Overviews : un impact important pour les e-commerçants ?

Si les blocs IA ne s'affichent pas sur les mots clés e-commerce de la version live aux Etats-Unis, ils apparaissent sur 19,1% des requêtes e-commerce sur le Labs de Google, selon Performics.

Récemment lancés aux Etats-Unis, les AI Overviews s'affichent dans la SERP de Google sur certaines requêtes. Alors que Google a récemment annoncé ne pas s'engager à fournir des données précises sur le trafic généré par AI Overviews dans la Google Search Console, l'agence de marketing Performics a souhaité en savoir davantage sur son impact sur le SEO en général et sur l'e-commerce en particulier.

"Nous avons choisi le secteur du e-commerce car c'est l'un des domaines le plus stratégique pour Google et pour nos clients", explique Benoît Rousseau, head of SEO chez Performics. "Les catégories e-commerce choisies sont aussi les plus recherchées sur Google." L'analyse a porté sur 3 700 mots clés. Ils proviennent de différents secteurs d'activité du e-commerce, comme la mode, le high tech, l'électroménager, la décoration, le jardin, ou le tourisme. Les requêtes étudiées étaient transactionnelles et commerciales, telles que : "tv stand for 75 inch tv" ou "women's t shirt".

Pour arriver à ses conclusions, l'équipe R&D de Performics a mis au point un robot d'exploration capable, selon elle, de scraper les pages et d'analyser le déclenchement et les informations présentées dans le bloc d'AI Overviews. L'étude a permis d'analyser le taux de présence des AI Overviews concernant les différents secteurs étudiés, ainsi que les taux de présence en fonction du volume de recherche des mots clés et du nombre de termes contenus dans la requête

Les AI Overviews ne s'affichent pas sur les mots clés e-commerce de la version live de Google aux Etats-Unis

D'après l'analyse effectuée le 25 juin dernier sur la version commune aux utilisateurs de Google aux Etats-Unis, aucun des 3700 mots clés étudiés ne laissent apparaître d'activation des AI Overviews. "Le constat est parfaitement logique, étant donné les impacts économiques potentiels que cette fonctionnalité pourrait générer chez Google, notamment pour Google Ads et Google Shopping", souffle Benoit Rousseau. "Actuellement, l'e-commerce représente le secteur le plus lucratif en termes de revenus publicitaires pour la firme américaine, d'après le rapport d'activité d'Alphabet."

On se souvient aussi que le géant américain a récemment réduit l'apparition des blocs AI Overviews pour perfectionner les réponses du module. Ils sont passés il y a quelques semaines de 84% à 15% seulement des requêtes.

L'étude du Labs montre un affichage des AI Overviews dans 19,1 % des cas

Afin d'anticiper l'affichage des blocs AI sur la version commune à tous les utilisateurs de Google sur les requêtes e-commerce, l'équipe de Performics a aussi étudié le Google Labs, censé préfigurer le futur de la recherche sur Google. L'analyse s'est faite sur ce lieu d'expérimentation, sur les mêmes 3700 mots clés e-commerce. L'étude, qui a eu lieu du 17 au 19 juin dernier, montre que les AI Overviews sont apparues dans 19,1% des fois. Un pourcentage non négligeable pour l'e-commerce. L'analyse aussi montré des points importants.

Google pourrait privilégier les sources d'autorité

Toujours d'après l'étude sur le Labs, les sources spécialisées sont mises en avant par Google afin d'afficher les blocs IA. Cela afin de répondre à des questions précises, dans la lignée de résultats de la SGE, le prédécesseur des Overviews. La présence de certains sites comme LinkedIn peut cependant sembler plus surprenante. D'après l'agence de performance marketing, "avec le peu de recul dont nous disposons, la sélection des sources dépend en grande partie de critères liés à la popularité SEO globale du site. Page Rank, domaine authority, peu importe les noms donnés, nous ne voyons pas d'autres explication au classement de LinkedIn, qui ne paraît pas légitime sur ce type de requête."

© Performics

Les mots clés les moins recherchés font davantage apparaitre les AI Overviews.

Autre leçon de cette étude sur le Labs, les mots clés avec le volume de recherche le plus faible font davantage apparaitre les AI Overviews. Le module s'affiche sur 30% des mots clés avec un volume situé entre 1 et 500 recherches par mois. Seulement 11 % des mots clés avec des recherches situées entre 1 000 et 50 000 par mois diffusent le bloc IA. La précision des requêtes pourrait expliquer en partie cela.

© Performics

Les AI Overviews apparaissent aussi logiquement davantage sur les requêtes à six mots plutôt qu'à deux, trois ou quatre mots. "Le principal objectif de Google consiste à proposer une réponse plus qualitative grâce à l'AI Overview", exprime Benoit Rousseau. "Plus la requête est précise, plus Google a l'opportunité de fournir une réponse qui répond parfaitement à la question de l'internaute."

© Performics

Grande disparité d'affichage entre les différents secteurs

Le taux d'affichage quant à lui varie considérablement d'un secteur à l'autre. Celui de la beauté sort les AI Overviews dans 43,85 % des cas, alors que ceux de l'high-tech, de la décoration et du tourisme présentent les AI Overviews dans respectivement 6,79, 5,23 % et 0,80 % des analyses.

© Performics

Vers une arrivée des AI Overviews au S1 2025 en France ?

Dans quelle mesure prendre en compte ces résultats pour les e-commerçants ? La question est difficile. L'affichage des AI Overviews fluctue actuellement sur le Labs. La firme de Mountain View va certainement être confrontée aux restrictions, en France notamment, pour afficher les blocs IA dans les SERP. "La loi dans l'hexagone est assez stricte sur la responsabilité des éditeurs de sites", explique Gregory Florin, directeur expertise et innovation chez Performics. "Par conséquent, dans le cadre du déploiement des AI Overviews en Europe et en particulier en France, Google est confronté à un risque juridique." Benoît Rousseau pense de son côté que "le module pourrait débarquer sur une partie de l'Europe en Q4 2024 et sur la France au plus tôt en S1 2025." Les prochaines annonces de Google sur le sujet seront certainement très attendues.