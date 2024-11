SEO Summit 2024 : l'événement SEO se tiendra les 5 et 6 décembre à Paris

Le SEO Summit s'installera au Grand Rex à Paris. Au programme : 11 conférences et masterclass animées par des experts pour décrypter les dernières tendances SEO.

Les 5 et 6 décembre prochains, l'édition 2024 du SEO Summit réunira au Grand Rex à Paris la crème des experts en référencement naturel. Pendant deux jours, 11 conférences thématiques et des masterclass exclusives permettront aux participants de découvrir les techniques SEO les plus avancées et d'anticiper les évolutions à venir.

La première journée sera consacrée aux masterclass, avec un programme sur-mesure pour passer un cap sur des problématiques ciblées. En petits groupes, vous apprendrez à réaliser un audit de backlinks en mode expert avec Mikael Priol, à redynamiser un site en perte de vitesse avec Sylvain Peyronnet et Frederik Bobet, ou encore à utiliser efficacement l'IA dans votre stratégie SEO avec Vincent Terrasi et Baptiste Guiraud.

Le lendemain, place aux conférences thématiques pour décrypter les grands enjeux SEO de 2024 : anticipation des changements d'algorithmes, influence du black hat SEO sur les moteurs d'IA, exploitation optimale de Google Discover, techniques e-commerce pour booster vos ventes... Des tables-rondes réuniront aussi les meilleurs experts in-house pour partager leur expérience. Stéphane Madaleno révèlera ses astuces pour l'arbitrage sémantique des mots-clés, Daniel Roch et Alex Borto vous dévoileront 10 erreurs WordPress qui plombent votre SEO, Olivier Duffez vous livrera un plan d'action SEO sur 90 jours. De précieux conseils à appliquer sans attendre !

Pour participer à ce rendez-vous, plusieurs formules sont proposées, de 199 euros à 2 000 euros. Le pass Masterclass, le plus complet, donne accès aux conférences, à une soirée prestige la veille et à des formations avancées. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de l'événement.