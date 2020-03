Le Club Décision DSI tiendra ses rencontres de l'innovation tech le 12 mars

L'événement, qui se tiendra à huis clos, sera l'occasion de découvrir 20 acteurs IT triés sur le volet. 140 DSI sont attendus.

Lors de son premier événement de l'année 2020, le Club Décision DSI attend pas moins de 140 DSI membres ce 12 mars 2020 à Paris. Organisées en soirée, ces rencontres de l'innovation technologique se tiendront à huis clos. L'occasion pour les décideurs informatiques présents d'échanger sur leurs projets et problématiques du moment.

Le JDN est partenaire de la manifestation. Si vous êtes DSI et que vous souhaitez participer à l'événement, vous pouvez bénéficier d'une invitation en contactant le Club Décision DSI de la part du JDN.

La soirée sera l'occasion d'accueillir de nouveaux membres du club parmi lesquels les DSI de la Cinémathèque française, de Manpower France et de la Mairie de Boulogne Billancourt, ou encore le DSIGH et DSI des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, qui comptent un effectif de 100 000 personnes.

En parallèle, un forum d'exposition permettra de découvrir une vingtaine acteurs technologiques triés sur le volet pour leur caractère innovant par un collège de DSI membres. Parmi les entreprises IT attendues figurent StarLeaf (digital workplace), Toucan Toco (data visualisation) ou encore Blueway (BPM, MDM, ESB et API).

"Sur un total de 95 éditeurs de logiciels et sociétés de services du numérique, le club a sélectionné 42 entreprises IT, dont 31 françaises, qui auront l'occasion de venir se présenter aux membres tout au long de l'année", rappelle Julien Daval, vice-président du Club Décision DSI.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Autre annonce, le club a dévoilé ses thématiques de travail pour 2020. Sur le front du cloud, on relève un accent plus important mis cette année sur la sécurité et la traçabilité. Dans le domaine du big data, les DSI membres ont par ailleurs exprimé leur volonté d'aborder de manière plus approfondie les champs de la data visualisation et de l'analytics.