Chez Sanofi, 69 000 salariés lancent chaque mois des réunions sur Zoom

Avec l'épidémie de Covid-19 et les mesures de télétravail qu'elle impose, l'utilisation de l'application de visioconférence a explosé dans les rangs du géant pharmaceutique.

Chez Sanofi, le recours à Zoom ne date pas d'hier. Le géant pharmaceutique a décidé dès 2018 de déployer l'application et d'en faire son outil de visioconférence standard au niveau mondial. Depuis, le groupe français en est devenu l'un des principaux utilisateurs. Selon Zoom, Sanofi fait même partie des entreprises ayant économisé (potentiellement) le plus de déplacements grâce à sa solution. L'entreprise arrive ainsi en sixième position du classement dressé par le Californien. L'épidémie de Covid-19, évidemment, a renforcé le mouvement, et pas qu'un peu. Avec la montée en flèche du télétravail, Sanofi a vu le nombre de ses réunions Zoom exploser. Durant la phase de confinement, 69 000 salariés du groupe ont lancé chacun au moins une réunion sur Zoom par mois, contre 37 000 auparavant.

Pour une multinationale comme Sanofi, avec plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays, le recours à une solution de visioconférence est une évidence. Les interactions entre les plaques géographiques étant permanentes et à tous les étages de l'activité. Quant au choix de Zoom, il a été principalement motivé par la qualité de son expérience utilisateur (UX). "Nous avons une très forte exigence sur la qualité de notre UX, c'est un prérequis pour délivrer avec succès une bonne qualité d'expérience client (CX). Cette valeur est au cœur de la stratégie de Paul Hudson, notre CEO", explique Rémi Gas, Global CTO de Sanofi.

"Zoom est par exemple utilisé par les visiteurs médicaux pour interagir avec les professionnels de santé"

Mais qu'en est-il plus précisément des cas d'usage de l'application au sein du groupe ? Sans surprise, la réunion à distance est le plus fréquent. "Zoom apporte une proximité et un niveau de qualité qui contribuent à décupler l'efficacité de la collaboration, en plus des fonctionnalités comme le tableau blanc pour les brainstormings ou encore le partage et la coédition de fichiers", égraine Rémi Gas. Au sein du groupe pharmaceutique, 400 salles de réunions sont dotées d'équipements vidéo intégrant l'outil. Sachant évidemment que l'application est accessible en parallèle depuis n'importe quel terminal. Deuxième cas d'usage chez Sanofi : le recours à Zoom comme outil de communication digitale avec l'extérieur. "Zoom est par exemple utilisé par les visiteurs médicaux pour interagir avec les professionnels de santé. Plus globalement, il introduit un nouveau canal digital qui contribue à enrichir la relation avec notre réseau de partenaires", poursuit Rémi Gas.

Enfin, Sanofi s'adosse à Zoom pour ses webinars. Des présentations vidéo en broadcast pouvant accueillir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de participants. "Nous sommes allés jusqu'à 27 000 personnes connectées simultanément à un webinar. Dans ce cas d'usage, Zoom gère jusqu'à l'interaction, les séances de questions-réponses", souligne Rémi Gas. 2 000 webinars sont organisés tous les mois par Sanofi. Chaque jour, dix en moyenne accueillent plus de 500 participants, et trois plusieurs milliers. Ce canal est notamment utilisé par la direction générale ou les directions métier pour communiquer en interne, mais aussi pour les annonces stratégiques en direction de l'extérieur. En décembre dernier par exemple, Paul Hudson a choisi Zoom pour annoncer aux salariés la nouvelle stratégie du groupe (Play to Win). Un webinar qui a atteint 26 360 connexions. De même, l'assemblée générale des actionnaires fin avril s'est tenue par le biais de l'application de visioconférence, confinement oblige. La présentation a enregistré 410 connexions.

Une politique de sécurité bien huilée

Qu'en est-il du retour sur investissement de la solution pour Sanofi ? "Le fait de nous désengager des multiples outils de visioconférence que nous utilisions précédemment nous a permis de réaliser des économies d'échelle tout en réduisant nos coûts liés à la disparité de ce parc applicatif. Le retour sur investissement a donc été rapide", explique Rémi Gas, avant d'insister : "La valeur de Zoom va évidemment bien au-delà. Il facilite la communication et décuple la capacité et la qualité de collaboration interne et externe. Cet outil nous permet d'accélérer les prises de décision, les projets, où que l'on se trouve, soit sur site, à domicile, ou en déplacement."

Face aux problèmes de sécurité auxquels Zoom a été confronté dans le sillage de l'explosion de son utilisation du fait du confinement, le CTO de Sanofi réagit sans détour : "Ces incidents sont principalement liés à un usage grand public de l'application." Chez Sanofi, Zoom est évidemment encadré par une politique de sécurité, avec toute une série de garde-fous : mot de passe obligatoire, contrôle des entrées dans les réunions, possibilité de verrouiller un meeting, restriction des contenus externes échangés... Concernant les brèches de sécurité récemment découvertes dans l'outil, Rémi Gas salut la réactivité de Zoom à les corriger rapidement, puis relativise en rappelant que des failles sont régulièrement mis au jour dans les principales solutions concurrentes. Pour répondre à ces problématiques, Zoom a renforcé ses dispositifs de gestion des accès ou encore de chiffrement. "Zoom vient d'être référencé par la NSA parmi les solutions de visioconférence sécurisées. Ce qui confirme que le travail réalisé va dans le bon sens", complète Rémi Gas.

Au-delà de Zoom, Sanofi a fait d'Office 365 l'une des principales briques de sa digital workplace. Aux côtés des logiciels de base d'Office, le groupe a déployé le réseau social d'entreprise de la suite (Yammer), mais aussi Teams pour ses besoins en matière de messagerie collaborative.