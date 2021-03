Les salaires des développeurs PHP explosent en France avec le Covid

Après une légère hausse en 2019, la rémunération moyenne des experts PHP monte en flèche en 2020, bien aidée par le recours accru à Wordpress, selon le dernier baromètre annuel de l'AFUP.

La progression n'a jamais été aussi forte depuis le lancement du Baromètre des salaires de PHP porté par l'AFUP (Association française des utilisateurs de PHP) depuis 7 ans. Globalement, le salaire brut annuel médian des développeurs et lead développeurs PHP basés en France, hors freelances, passe de 37 000 euros en 2019 à 39 500 euros en 2020 selon l'étude. Soit une hausse de près de 7%. Quant à la moyenne des rémunérations, elle bondit dans le même temps de 15%, à près de 45 300 euros.

Réalisée en partenariat avec le JDN, cette nouvelle édition du baromètre de l'AFUP repose sur un sondage effectué entre le 17 septembre et 17 décembre 2020 auprès de 636 professionnels de PHP à travers la France, dont une majorité est basée en régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Tension sur le digital

Ce rebond spectaculaire tire ses racines de la crise du Covid-19. Avec la pandémie, les canaux digitaux sont de facto devenus vitaux pour les entreprises, en particulier pour celles qui misaient jusqu'alors uniquement ou très majoritairement sur la vente physique. "Le marché de l'emploi a très vite été confronté à un accroissement de la demande en développeurs web. Ce qui a engendré une hausse de 5% du salaire moyen de ces profils aux Etats-Unis en 2020 malgré la crise", analyse le jobboard américain Dice dans son dernier Tech Salary Report.

Parmi les développeurs et lead développeurs PHP consultés par l'AFUP (toujours hors freelances), force est de constater que le salaire moyen progresse plus fortement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Au sein de ces structures affichant historiquement du retard en matière numérique, la hausse de la rémunération médiane atteint 11%. Confrontés aux différentes phases de confinement, le digital devient pour ces acteurs une planche de salut. En mars 2020, seules 15% des TPE/PME françaises vendaient en ligne selon une étude Ipsos pour Facebook.

Wordpress : une arme anti-Covid…

Obligées de fermer dès le premier confinement, beaucoup d'entreprises mal ou pas encore équipées en termes de canaux digitaux se sont tournées vers WordPress. Résultat : la part de marché du CMS PHP, déjà écrasante, passe de 35% début 2020 à près de 40% de sites équipés en janvier 2021 au niveau mondial, avec une accélération en mai et juin 2020. Dixit w3techs qui se base sur l'analyse des 10 millions de sites à plus forte audience d'après l'indice Alexa. Du jamais vu en 10 ans.

La croissance de la part de marché de WordPress n'a certes cessé de grimper depuis 2011, mais avec des progressions annuelles variables de +1,5 à 3,5 points maximum (lire l'article Face au Covid, l'open source crève le plafond). Une tendance loin d'être étonnante. Idéal pour répondre à l'urgence de la pandémie, WordPress permet de créer un site web très rapidement par assemblage de plugins. Y compris d'ailleurs dans la vente en ligne via sa célèbre extension WooCommerce, qui elle aussi est montée en puissance. De 5,8% début 2020, WooCommerce équipe près de 7,5% des sites web en janvier 2021, toujours d'après w3techs.

... et des salaires qui crèvent le plafond

Illustrant l'accroissement de la demande en faveur de WordPress, la rémunération moyenne relevées par l'AFUP sur les profils de compétences centrés sur le CMS open source explosent de 47% en 2020, pour atteindre 53 900 euros brut annuel. Contre des hausses annuelles plus modérées pour les salaires des experts Drupal et Symfony, de +17% à 45 700 euros pour les premiers et de +7,5% à 46 050 euros pour les seconds.

Comment les experts PHP interrogés envisagent-ils la suite ? 40% des répondants estiment que la crise du Covid-19 va avoir un impact négatif sur leur progression salariale. Enfin, 67,5% affirme être désormais régulièrement ou en permanence en télétravail, contre 28% en 2019. Sur ce point, environ 40% estiment que le rythme idéal dans cette configuration est de trois jours de télétravail par semaine.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour consulter les résultats du Baromètre des salaires de PHP, l'AFUP propose comme chaque année une console de data visualisation sur son site web. Elle permet de croiser plusieurs filtres : statut (CDD, CDI, freelance), nombre d'années d'expérience, spécialisations, régions, départements...