Les valorisations des champions du collaboratif explosent avec le Covid

Airtable, Miro et Notion.so dépassent chacun les 10 milliards de dollars. Une tendance qui s'explique par un emballement des levées de fonds sur le front des applications collaboratives.

Ces derniers mois, les valorisations des éditeurs d'applications de collaboration et de digital workplace se sont littéralement envolées. Le bal a été ouvert par Monday.com en juin 2021, quand l'Israélien a levé 534 millions de dollars lors de son entrée en bourse. Il hisse par la même occasion sa valorisation à 6,8 milliards de dollars. En octobre, ClickUp enchaîne en bouclant un tour de table de 400 millions de dollars puis Notion.so collecte 275 millions de dollars. La valorisation du premier atteint alors 4 milliards, et celle du second 10 milliards.

En décembre 2021, c'est au tour d'Airtable d'entrer dans la danse. La plateforme de développement no code orientée collaboration lève 735 millions de dollars. Un record pour le secteur. Même Slack n'avait pas fait mieux. Quant à sa valorisation, elle pointe à 11 milliards. A ce stade, on pensait avoir atteint le haut du panier. Mais c'était sans compter sur Miro. Début janvier, le spécialiste de la collaboration visuelle annonce avoir décroché une enveloppe de 400 millions de dollars. Et sa valorisation ? Elle monte à 17,5 milliards de dollars. Là encore, c'est un record absolu sur le segment de outils collaboratifs.

Classement des valorisations sur le marché des applications collaboratives en 2021 et 2022 Valorisation en dollars Dernière levée Total des fonds levés 1 Miro / Collaboration visuelle 17,5 milliards 400 millions / janvier 2022 476 millions 2 Airtable / plateforme no code orientée collaboratif 11 milliards 735 millions / décembre 2021 1,4 milliard 3 Notion.so / Plateforme de management d'équipe 10 milliards 275 millions / octobre 2021 300 millions 4 Monday.com / Plateforme de management d'équipe 6,8 milliards 574 millions (IPO) / juin 2021 958 millions 5 ClickUp / Plateforme de management d'équipe 4 milliards 400 millions / octobre 2021 537 millions

Ces acteurs surfent évidemment sur la démocratisation du travail hybride issue de la crise du Covid-19. "Ces valorisations ne sont pas étonnantes. Airtable, ClickUp et Notion défendent une approche bien particulière de la productivité", réagit Bastien Le Lann, directeur associé au sein du cabinet de conseil Lecko. "Ils introduisent une vraie rupture comparé à leurs grands frères que sont les messageries d'équipe. Ils proposent une expérience utilisateur de pointe avec une approche novatrice sur une partie des cas d'usage de la collaboration en s'orientant vers le management d'équipe." D'un certain point de vue, Miro s'inscrit lui-aussi dans cette dynamique en proposant une solution de management visuel.