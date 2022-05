Levée, rachat, nomination… L'expert français en technos Microsoft Softfluent change de dimension

Le spécialiste d'Azure et .Net lève 2 millions d'euros et s'empare de Devolis pour étendre son offre à Microsoft 365 et s'implanter davantage en région. L'ex-président de Microsoft France devient conseiller stratégique.

Cabinet de conseil et expert en développement orienté Microsoft Azure et .Net, Softfluent boucle une levée de fonds de 2 millions d'euros. Elle a été réalisée auprès du groupe Verdus, une entreprise familiale de transport de voyageurs opérant dans le Sud-Ouest qui souhaitait se diversifier dans le numérique. La société de Rodez entre au capital de Softfluent comme actionnaire minoritaire. Objectif affiché à terme : s'orienter vers un rachat complet. Daniel Cohen-Zardi, le président fondateur de Softfluent, s'engage à céder à Verdus l'intégralité de ses parts à horizon diw ans. "Cette cession en douceur permettra de continuer à bâtir et perpétuer notre modèle humain et orienté long-terme, à l'instar d'une culture familiale", argue Daniel Cohen-Zardi.

110 collaborateurs

Le partenaire Gold de Microsoft fait d'une pierre deux coups en annonçant simultanément le rachat de Devolis. Egalement partenaire Gold de l'éditeur américain, cette société de services normande de 50 collaborateurs permet à Softfluent de poursuivre son déploiement en province après l'annonce en début d'année d'une première implantation en région, basée à Sophia Antipolis. Au-delà de son savoir-faire en programmation Microsoft, Devolis étend également ses compétences à Office 365. Une brique de l'offre Microsoft sur laquelle Softfluent n'était pas encore positionné.

"La levée va contribuer à renforcer notre stratégie d'implantation régionale. Ce qui passera potentiellement par de nouvelles acquisitions"

La société de Daniel Cohen-Zardi compte par ailleurs capitaliser sur le travail amorcé par Devolis sur l'écoconception des logiciels pour se doter d'un plan de responsabilité écologique en complément de son plan d'actionnariat salarié. A travers cette nouvelle initiative, Softfluent s'engage notamment à reverser 1% de ses bénéfices pour financer des actions de lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Le nouvel ensemble compte 110 collaborateurs et représente un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros.

"La levée réalisée auprès de Verdus va contribuer à renforcer cette stratégie d'implantation régionale. Ce qui passera potentiellement par de nouvelles acquisitions", confie Daniel Cohen-Zardi. Softfluent entend aussi capitaliser sur ce nouvel apport pour renforcer les investissements autour de son application Rowshare. Une solution collaborative en mode SaaS, qui s'inspire d'Airtable, taillée pour collecter et visualiser des données en provenance de multiples sources. L'outil compte une centaine de clients, notamment Alstom ou la banque espagnole CaixaBank parmi ses principales références.

Accompagner les éditeurs vers le cloud

Last but not least, Softfluent développe en parallèle une offre taillée pour accompagner les éditeurs de logiciel dans leur transformation digitale. "Nous menons depuis des années des missions d'audit technologique sur des sociétés disposant d'un actif numérique central, qu'il s'agisse d'éditeurs de logiciels ou de plateformes numériques", explique Daniel Cohen-Zardi. "Nous souhaitons désormais aller plus loin et les accompagner dans leur plan de migration vers le cloud." Softfluent entend faire connaître cette offre auprès d'investisseurs technologiques susceptibles de jouer le rôle de prescripteur. Sachant qu'il revendique une première référence à son actif : Silae, un expert de la gestion de paie qu'il épaule depuis plus d'un an dans sa migration vers Azure.

Pour l'accompagner dans son nouveau plan visant à passer la barre des 20 millions d'euros de CA d'ici trois ans, Softfluent annonce pour finir la nomination de Christophe Aulnette comme conseiller stratégique. Ex-président de Microsoft France et ancien directeur général de Netgem et d'Altran, il est senior advisor chez Apax Partners. Une personnalité de l'écosystème Microsoft qui pourra faire jouer son réseau notamment vis-à-vis des éditeurs et des investisseurs désormais dans la cible de Softfluent.